El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, se concentró ayer ante una clínica abortista de Alicante dentro de la campaña 40 Días por la Vida, un movimiento que empezó el pasado 28 de septiembre y que consiste en turnos de una hora de oración ante centros de todo el país. Monseñor Munilla portó un cartel con la frase 'No estás sola, podemos ayudarte'.

"En este día de Todos Los Fieles Difuntos he participado en la campaña de 40 Días Por La Vida, orando ante un abortorio en Alicante. ¡Si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia! #SiAlaVida", señala el prelado en un texto que ha publicado en una red social, acompañado de una imagen de su participación en la concentración.

La campaña está "dirigida a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios", según explica esta iniciativa, que igualmente en una publicación en su red social agradeció al obispo su participación. "¡Qué alegría contar con Obispo Munilla para rezar por las madres, sus hijos y los sanitarios que se dedican al aborto! Muchas gracias monseñor, seguimos orando", señala el texto.

Compromís pide medidas

Ante la participación del prelado en ese acto, el senador de Compromís, Carles Mulet, a instancias del concejal de la coalición en Alicante Rafa Mas, ha trasladado al Gobierno una petición para que actúen contra el obispo, al que acusa de "acosar" a clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo.

Según señala Rafa Mas, "no podemos permitir el acoso a trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional"

Según ha señalado Rafa Mas en un comunicado, "no podemos permitir el acoso a trabajadoras y trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional, y menos por parte del representante de la Iglesia como es el obispo Munilla, cuyo reprochable comportamiento no se ajusta ni a la Ley".

En el texto remitido al Gobierno desde el Senado se apunta a la condena contemplada en la Ley 4/2022 de 12 de abril para los que obstaculicen el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo mediante el acoso a la mujer con "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad" o a los trabajadores de los centros.

Identificar y denunciar

Mulet pregunta al Gobierno "qué medidas va a adoptar para instar a identificar y denunciar ante los tribunales" a las personas que estaban junto al obispo en la protesta y por las medidas que adoptará para que el cumplimiento de esta ley sea efectivo "y se termine con estos acosos".

"La ley está para cumplirse", reivindica Mulet

Según Mulet, "la ley está para cumplirse, sea oficinista, conductora de camiones u obispos, y es más temerario cuando este acto de acoso lo realiza una persona con repercusión pública. No sabemos las veces que ha decidido el señor Munilla no practicar el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, pero esta persona no puede violar la ley, y menos hacer ostentación pública de ello, por eso esperamos unas medidas contundentes y ejemplarizantes por parte del Gobierno, o en caso contrario se demostrará la ley no sirve para nada".