La Generalitat suma 600 taxis en dos meses ante la falta de oferta

La sensación que da en los últimos meses en València, en ciertos momentos concretos de la semana, es que cuando una persona sale a la calle, no hay taxis. Los taxistas consideran que eso no es así, que más bien es una percepción equivocada de la ciudadanía: explican que ahora hay algunos taxis menos trabajando pero que son más eficientes porque no están siempre esperando en una parada.

Sin embargo, a la Administración -igual que a la Unió de Consumidors, según ha podido saber este diario- han llegado multitud de quejas de población que pasa mucho más tiempo del habitual esperando a un taxi y la Generalitat ha decidido actuar de raíz ya para atajar la cuestión. Fuentes de la conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad aseguran a Levante-EMV que "en cuestión de días" se publicará una nueva resolución que permitirá poner hasta 300 taxis más en el área de Área de Prestación Conjunta (APC) de València. Se trata de 300 taxis más de los que se habían añadido el pasado septiembre y que, al parecer, no había sido suficiente. El objetivo, afirman, es dar respuesta a "una demanda ciudadana, que reclama la presencia de más unidades de taxis para mejorar el servicio". "Somos conscientes de la queja constante y el malestar que ha generado en los últimos dos años y medio la falta de taxis suficientes", subrayan desde la Generalitat. Han comprobado que "especialmente" se ha intensificado la situación una vez la libertad de movimientos ya se había restablecido por completo. "Somos conscientes de la queja constante y el malestar", dicen en la conselleria sobre la situación respecto a los taxis Explican esas fuentes que lo que se pretende es volver al modelo que regía antes de la pandemia de covid-19. Recalcan además que no es una cuestión solo de este tipo de movilidad, sino que están notando más tráfico de pasajeros que antes de la pandemia "en los diferentes transportes públicos". Es "una prueba" de que la regulación del taxi debía cambiar. El tema es de dónde saldrán esos 300 taxis más que ahora no están en la calle. No se trata de nuevas licencias para conductores nuevos, sino que actualmente hay aún un extra de 300 taxistas más descansando. De los cerca de 3.000 conductores que hay en València, antes de la pandemia había implementado un sistema por el cual cada día descansan 600 de ellos. A causa de la falta de trabajo durante la covid-19, se llegó a un acuerdo para que hubiera menos taxis en las calles ante la falta de demanda. Fue entonces cuando se instauró la norma de que libraran 300 más. Sin filas de taxis en las paradas Los fines de semana son un punto crítico, en especial los viernes como hoy y los sábados. Se nota la ausencia de taxis en momentos como la salida de las discotecas, cuando el transporte público es nulo o limitado. También se ha notado la escasez en los puntos más concurridos de la capital. Donde había varios taxis esperando en fila, apenas había ninguno en los últimos tiempos. El presidente de la Federación Sindical del Taxi de València y Provincia, Fernando del Molino, considera no obstante que "no faltan taxis". "Lo que pasa es que la sociedad se ha acostumbrado desde hace muchos años a que las paradas estén llenas, lo ve como algo normal", dice Del Molino, al frente de una de las dos grandes asociaciones de taxistas valencianas, donde la inmensa mayoría de ellos son autónomos. Los taxistas creen que la gente ve como "algo normal" que haya vehículos esperando en fila, cuando no debería serlo "Antes, la rentabilidad de lo que se sacaba por hora no cubría un sueldo digno, qué tiene que hacer un taxista con las paradas llenas, ¿tardar una media de 40 minutos para coger un servicio? Eso le supone trabajar a 3 o 4 euros la hora y a hacer jornadas de 14 o 15 horas para ganarse la vida", expone Del Molino. Esperar mucho y trabajar más para tener poco a cambio, en definitiva. Para él, el sistema que llegó con la pandemia ha demostrado ser más eficiente. "Nos hemos dado cuenta de que trabajando 9 o 10 horas te puedes ganar la vida", recalca Del Molino, que reconoce que "puede ser que un usuario tenga que estar esperando 7 o 8 minutos para que venga un taxi, y eso está siendo visto por todo el mundo como un faltante de taxis". El representante del sector indica que falta conocimiento entre la gente sobre la app Pide Taxi, y al mismo tiempo reclama a la conselleria otra aplicación que consista en un servicio informativo que le diga al usuario donde están los coches, vía geolocalización, para que pueda caminar hasta ellos. "A veces, en una calle no hay ninguno y en la paralela hay de sobra. Esa aplicación está en período de pruebas en Barcelona", incide. "Entiendo que es difícil el equilibrio pero hay que concienciar a la gente", sostiene Del Molino. El representante de la otra gran central de taxistas, la Asociación Gremial del Taxi, Ismael Arráez, coincide en que "hay taxis de sobra". "La última resolución (de septiembre) ya planteaba un refuerzo los viernes y los sábados por la noche. La demanda ya está cubierta", asevera Arráez, quien ve una posible solución en "fomentar la contratación de conductores asalariados", que no sean autónomos, para que en las horas de alta demanda siempre haya oferta.