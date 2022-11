El mundo está, cada vez, más urbanizado. Más de la mitad de la población vive en ciudades y se espera que el 60 % lo haga antes de 2030. Con todo, el proceso acelerado de urbanización está dando como resultado un incremento del número de habitantes en barrios pobres, así como la sobrecarga de las infraestructuras y los servicios básicos, como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento.

En este punto, Levante-EMV organizó el pasado lunes un foro de debate en el Palacio de Congresos de València para hacer balance de en qué punto está la Comunitat Valenciana respecto al cumplimiento de las metas propuestas por las Naciones Unidas dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 de la Agenda 2030, dedicado a las ‘Ciudades y comunidades sostenibles’.

Así pues, el acto, que estuvo moderado por la directora general de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, contó con la participación de la directora del Palacio de Congresos de València, Sylvia Andrés; el presidente del Consorcio Valencia Interior (CVI) y alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga; el director de RSC y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, Paco Alós; el delegado de FACSA en València, Francisco Valverde; el coordinador general de Estrategias Urbanas y Agenda Sostenible del Ayuntamiento de València, Jordi Peris; y el alcalde de Alaquàs, Sebastián Ruiz.

Avanzar hacia un objetivo común

Los ponentes coincidieron en la idea de unir fuerzas y «aglutinar» a todos los estamentos de la sociedad para avanzar hacia un objetivo común.

«Cada uno de los agentes sociales tenemos diferentes capacidades. La clave es identificar el horizonte al que queremos llegar y alinearnos para conseguirlo entre todos», señaló Jordi Peris. En este punto, el coordinador general de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de València subrayó el papel «fundamental» de las ciudades para lograr el cumplimiento de todos los ODS que conforman la Agenda 2030. «Ganaremos o perderemos la batalla en las ciudades. Tenemos que liderar desde ellas la transformación de nuestra sociedad», añadió.

«No estamos haciendo lo suficiente ni suficientemente rápido» Jordi Peris - Coordinador general de Estrategias Urbanas y Agenda Sostenible del Ayuntamiento de València

Asimismo, Peris resaltó que la reciente designación de València como Capital Verde Europea 2024 supone «un instrumento muy importante para construir y compartir una imagen de la ciudad que queremos: verde e innovadora».

En este punto, el Palacio de Congresos es un ejemplo de edificio público ligado a la sostenibilidad y la reducción de consumo energético. «Como institución pública, debemos dar ejemplo. Somos un producto dentro de la ciudad de València y tenemos que estar alineados con la estrategia de la ciudad», matizó Sylvia Andrés.

«Buscamos tener un edificio puntero a nivel tecnológico y que reduzca su impacto medioambiental» Sylvia Andrés - Directora del Palacio de Congresos de València

Desde su apertura, el 40 % de las inversiones realizadas por el Palacio de Congresos se han enfocado a temas de sostenibilidad; además, es pionero en medir y certificar la huella de carbono de su actividad. «Buscamos tener un edificio tecnológicamente puntero y que permite reducir al máximo el impacto medioambiental —añadió la directora del Palacio de Congresos—. Además, tratamos de concienciar y sensibilizar a los clientes al respecto».

Acabar con el urbanismo «feroz»

Desde hace años, las Naciones Unidas advierten del acelerado proceso de urbanización que amenaza con concentrar grandes núcleos de población en una superficie terrestre muy reducida.

«Las estrategias de las sociedades van a tener que ser diferentes para llegar a los mismos objetivos», resaltó Francisco Valverde. Durante su intervención, el delegado de FACSA en València señaló que tan sólo hay un 13 % de superficie habitada en España. «Tenemos espacio para modelos de ciudades más horizontales», destacó.

Sin embargo, el litoral español concentra la mayor parte de las zonas costeras con alta densidad poblacional de toda Europa (más de 40.000 habitantes por km²). «Los ODS nos pueden ayudar a definir cómo queremos nuestras ciudades de aquí a los próximos veinte años», aseveró Valverde.

«El agua es el corazón que impulsa la sostenibilidad en las ciudades» Francisco Valverde - Delegado de FACSA en València

En este sentido, el alcalde de Alaquàs identificó a las ciudades como las principales responsables «del daño sobre el medio ambiente y las zonas rurales, que son los que nos dan de comer y nos permiten respirar».

Así pues, Sebastián Ruiz advirtió acerca del modelo de urbanismo «feroz y demoledor» e instó a «cambiar el concepto de ciudad y el objetivo de crecer por crecer. Hay que decidir si queremos tener más viviendas o zonas verdes».

«Hay que decidir si queremos tener ciudades con más viviendas o zonas verdes» Sebastián Ruiz - Alcalde de Alaquàs

En este punto, Ruiz recordó que, durante el boom del urbanismo, el Ayuntamiento de Alaquàs «se plantó» y pasó a crear zonas verdes en lugar de buscar aglutinar más población. «Apostamos por crear más masa verde en lugar de masa gris».

Gestión de residuos y agua

La gestión de residuos es uno de los mayores retos que afrontan las ciudades en su camino hacia la sostenibilidad y la eficiencia de recursos. «Los residuos son los grandes desconocidos, porque huelen mal y no interesa verlos; pero tenemos una gran oportunidad para gestionarlos correctamente», explicó el presidente del CVI, Robert Raga.

El Consorcio Valencia Interior da servicio a más de 250.000 habitantes de 61 municipios de las comarcas interiores de Valencia que generan cerca de 120.000 toneladas de residuos urbanos al año. Para ello, el CVI dispone de una red compuesta por 27 ecoparques fijos y otros 9 móviles.

Además, desde hace años, el CVI ha impulsado diferentes programas para fomentar el compostaje, de manera que el propio residuo se quede en casa y no llegue al contenedor y, por ende, a la planta. Actualmente, más de un millar de familias participan de forma activa en los diferentes programas de autocompostaje.

«Los residuos son los grandes desconocidos, porque huelen mal y no interesa verlos» Robert Raga - Presidente del Consorcio Valencia Interior (CVI) y alcalde de Riba-roja de Túria

Asimismo, el alcalde de Riba-roja también resaltó que el municipio ha sido el receptor de toda la basura que generó València durante los años 80. «Se creó un monstruo que, desde 1993, estamos tratando de sellar», destacó Raga.

Respecto a la gestión de ciclo integral del agua, el delegado de FACSA, Francisco Valverde, identificó el abastecimiento de agua y la recuperación de las aguas residuales como los principales retos futuros. «El agua es el corazón de la sostenibilidad en las ciudades», remarcó.

Fortalecer la sociedad civil

Por su parte, Paco Alós destacó la importancia de las ciudades como elemento de competitividad. «Las ciudades son polos de atracción y debemos conseguir que las condiciones de vida sean las mejores para atraer talento sin perjudicar al medio ambiente».

Asimismo, el representante de Caixa Popular animó a las empresas a incorporar «elementos de sostenibilidad ambiental y social» en sus planes. «Es un nicho de oportunidades que permite abrir nuevos mercados a las empresas, porque la sociedad lo demanda», señaló.

En este sentido, Caixa Popular tiene muy presente la importancia de la sociedad civil organizada y, por ello, impulsa cada año diferentes proyectos para fortalecerla.

Acelerar los procesos de cambio

Por último, todos los ponentes advirtieron la necesidad de acelerar los procesos de cambio. «No estamos haciendo lo suficiente ni suficientemente rápido —señaló Jordi Peris—. En unos años, se nos valorará en función de lo que seamos capaces de hacer en este reto».

«Hay que replantear el modelo por completo. Lo conseguiremos, pero no en 2030» Paco Alós - Director de RSC y Relaciones Institucionales de Caixa Popular

Por su parte, Sebastián Ruiz animó a ser «más radicales»: «Nos estamos jugando la subsistencia y, si no pisamos el acelerador, en 2030 no llegaremos ni a la mitad de los objetivos». Del mismo modo, Paco Alós aseguró que tenemos una oportunidad como sociedad, pero «llegamos tarde»: «Hay que replantear el modelo actual de arriba a abajo. Lo conseguiremos, pero no en 2030».

Por último, Sylvia Andrés animó a vincular a la ciudadanía y las empresas para desligarlo de la política: «Es bueno para todos, independientemente de las ideologías».