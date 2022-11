La segunda jornada de comparecencias de cuatro consellers en las Corts para explicar sus presupuestos de 2023, Miguel Mínguez (Sanidad), Rafa Climent (Economía), Isaura Navarro (Agricultura y Transición Ecológica) y Rebeca Torró (Territorio), dejó una discrepancia en el seno del Botànic.

Se trata del reproche de Compromís al aumento de los fondos que la Conselleria de Sanidad destina al capítulo de prestaciones externas, que aumenta para el próximo año en 75 millones al pasar de 278 a 353 millones. «Derivar nos sale muy caro, tenemos que ir a un sistema donde la gestión sea totalmente pública; si derivamos a la privada, el sistema asume como estructural algo que debe ser coyuntural, no podemos descuidarnos en esto, por ejemplo en oncología en 2017 la experta Anna Lluch ya señalaba que se podía hacer todo desde lo público», señala el portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve.

No lo ve igual el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, que responde que obviamente la Conselleria de Sanidad «está incrementando muchísimo la relación con la sanidad privada» y avanza que seguirá siendo imprescindible «hasta que no disminuyamos a índices que sean normales nuestras necesidades, por eso no vamos a dejar de colaborar mientras no sea posible». Sanidad añade que se trata de una situación excepcional por la pandemia que puso al límite el sistema sanitario. El plan de choque por ejemplo aumenta de 15 a 22 millones.

En concreto, el principal aumento viene por el nuevo contrato de ambulancias, con más flota y por tanto más gasto por el aumento de los costes y por derivaciones a la privada de servicios que no tienen todos los departamentos como daños cerebral, logopedia o pruebas diagnósticas. Una situación, señalan desde el Botànic, que nada tiene que ver con la privatización de departamentos sanitarios que realizó el PP y que llevó a destinar a la sanidad privatizada uno de cada seis euros del presupuesto de Sanidad, más de mil millones.

«No es lo mismo la colaboración público-privada que la privatización de servicios para que las empresas hagan negocio», responde la portavoz de Sanidad del PSPV, Carmen Martínez.

Durante su comparecencia, Mínguez anunció un millar de plazas nuevas además de las seis mil ya anunciadas, la primera casa de partos y la extensión de cribados de cáncer de mama o cáncer de cuello de útero, así como un plan de Primaria de 112 millones y 40 a Salud Mental.

Sanidad presenta un presupuesto de 8.258 millones con una inversión histórica, 520 millones, ocho veces más que en 2015, cuando el PP dejó el Consell.

Catorce días de consellera

Apenas 14 días después de asumir la dirección de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica tras la destitución fulminante de su antecesora, Mireia Mollà, la nueva consellera, Isaura Navarro, ha presentado las cuentas, ambiciosas, asegura, para el impulso de la agricultura valenciana y transformadoras para frenar el colapso climático, señala. El presupuesto de su macroconselleria crece un 8% hasta llegar a los 617 millones.

Ha cerrado la ronda la titular de Territorio, Rebeca Torró. Su presupuesto asciende a 615 millones, un 13% más. Torró anuncia el inminente informe favorable desde Paisaje a proyectos para impulsar más de 240 megavátios en energías renovables. La consellera anunció cambios en su departamento, pero asegura que la situación ha cambiado y que demostrará que las renovables son un objetivo que asume en primera persona.

Por su parte, el conseller de Economía, Rafa Climent ha destacado que el presupuesto de su departamento aumenta en políticas en materia de energía hasta 72 millones dentro de unas cuentas que crecen un 12,8%, hasta los 1.108 millones con tres grandes prioridades en el empleo, la energía y la industria.