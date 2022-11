Un lunes 8 de noviembre de 1982, hace ya cuatro décadas, el papa Juan Pablo II llegaba a primera hora de la mañana al aeropuerto de Manises. Le esperaba una maratoniana jornada que empezaría en Xirivella, donde se reuniría con los agricultores. Después, por la Avenida del Cid entraría en la ciudad para visitar la Catedral y la Basílica. En una agenda perfectamente pautada para llegar a todo, tenía un acto con los más mayores en la plaza de la Virgen y una posterior ordenación masiva de sacerdotes en la Alameda. También una visita al seminario de Moncada. Eso sí, en helicóptero.

Con una programación casi al milímetro, sin apenas un respiro entre acto y acto, el sumo pontífice arañó el tiempo y modificó la agenda oficial para desplazarse hasta la comarca de la Ribera. Sin duda la gran sorpresa. “Ha ido hasta Alzira a pisar barro, a llorar con los que lloran, a darles esperanza y resignación”, escribía Emilio Attard, vicepresidente del Congreso de los Diputados, en el periódico Levante. Las imágenes de la devastadora pantanada de Tous, el 20 de octubre, aún permanecían en la retina.

El sumo pontífice se dirigió desde la muntanyeta de san Salvador, donde se ubica el santuario de la Virgen del Lluch, a los miles de personas allí congregadas. “He sentido como un deber y un impulso del corazón, antes de concluir mi estancia en Valencia, hacer una visita particular a vosotros, habitantes de la ribera del Júcar para estar más cerca de los que sufrís por la pérdida de seres queridos y también por los ingentes daños materiales provocados por las inundaciones”, señalaba.

«No me lo creo, me pellizco y no me creo que el Papa haya venido a vernos”

Cercanía y solidaridad

La cercanía y solidaridad le llevó, incluso, a romper el cordón de seguridad y saludar a muchos de los allí congregados. “Junto al hombre que sufre, debe haber siempre otro que lo asista y acompañe. La caridad y el sentido humanitario no pueden permanecer indiferentes ante la muerte y la destrucción. Por eso, son de alentar todas las iniciativas encaminadas a reconstruir lo antes posible vuestros hogares y a recuperar vuestros puestos de trabajo rehaciendo así el ambiente, para que vuestra vida recobre pronto la serenidad y esperanza. «No me lo creo, me pellizco y no me creo que el Papa haya venido a vernos”, señalaba una mujer, tal como recogía al día siguiente el especial publicado por Levante.

Una mirada retrospectiva a las crónicas de la época certifica la importancia que tuvo el viaje de la máxima cabeza de la Iglesia católica. De hecho, en la edición del domingo 7 de noviembre el diario regional de Valencia la portada era prácticamente monotemática. Con dos salvedades, la dimisión de Santiago Carrillo y su sustitución por Gerardo Iglesias al frente del Partido Comunista así como un nombramiento miliar.

Adornar balcones y ventanas

Además de publicarse íntegramente el recorrido del papa y resumir sus visitas a Loyola, Javier y Zaragoza, se daban consignas cómo debía ser el recibimiento con una arenga que animaba a adornar “convenientemente balcones y ventanas”, dejar velas encendidas en las ventanas o arrojar pétalos al paso de Juan Pablo II. A falta de flores, hubo quien optó por lanzar una lluvia de papelitos recortados de las páginas de las Hojas Amarillas y el listín telefónico, emulando los colores de la bandera del Vaticano. Las guías de teléfono se agotaron aquellos días.