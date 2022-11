"No se nota la presencia comunista en el Consell"

"Queremos ser interlocutores directos". Horas después de ser reelegido como secretario general del Partido Comunista del País Valencià para otros cuatro años, Javier Parra se pone deberes y reivindica el papel de la formación dentro del siempre agitado tablero a la izquierda del PSPV. Evidencia la distancia con la coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo; se guarda su opinión sobre Sumar a que Yolanda Díaz presente su proyecto y pide centrarse "no solo en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones".

El Partido Comunista tiene más de cien años, usted asume para los próximos cuatro como líder en la Comunitat Valenciana, ¿sigue teniendo vigencia el comunismo?

En una sociedad desconcertada como la que vivimos, es más necesario que nunca que haya un partido que sepa de dónde viene y adónde va. Nosotros lo tenemos claro. Hubo un momento en que se cuestionaron los partidos comunistas, pero se ha demostrado nuestra vigencia. Estamos en un momento de crisis en que la sociedad necesita agarrarse a cosas sólidas, y frente a discursos del odio o nacionalismos rancios, nosotros ofrecemos un discurso sólido, con raíces y reconocible. Ahora queremos adaptar la organización al momento que vivimos para ser más influyentes y ser interlocutores directos.

¿Qué se ha de adaptar?

Hace 40 años se cambió nuestro modelo de organización, nos empezamos a centrar solo en los pueblos y en los barrios para presentarnos a las elecciones porque ya se había logrado recuperar la democracia y poder ir a votar. En ese paso abandonamos las fábricas y los centros de trabajo y eso es lo que queremos recuperar, organizarnos para volver a ser interlocutores directos en los centros de producción. Seguir en los barrios y en los pueblos, pero también en los procesos de trabajo.

¿Cómo es la relación con Esquerra Unida y su dirección?

Nosotros formamos parte de Esquerra Unida y la relación con la organización es buena. El problema es que tenemos una coordinadora (Rosa Pérez), que es militante también de este partido, que no rinde cuentas ni cuenta con el Partido (el PCPV). Nuestra apuesta por Esquerra Unida sigue vigente y hemos planteado listas para ir a las elecciones autonómicas, pero es evidente que la relación con la coordinadora general no es la mejor.

¿Y su relación con el Consell del Botànic?

A nosotros lo que nos gustaría es debatir con nuestra representante en el Consell en los órganos internos, escucharla y elevar nuestra opinión o aquello que se podría cambiar.

¿Pero la valoración del gobierno es positiva?

Desde luego hay elementos que son sustancialmente mejores que hace siete años, en ese sentido, nuestra valoración es positiva, pero hay muchas cosas que mejorar. Se perciben conflictos internos, la evolución de las políticas cambia mucho según qué conselleries y hay ámbitos que se planifican sin la suficiente transparencia.

¿Se nota la participación 'comunista' en el Ejecutivo autonómico?

No se nota la presencia comunista en el Consell, no hay políticas concretas del PCPV que salgan desde el seno del Partido.

La consellera de Transparencia es del PCPV

Por poner un ejemplo, en la exhumación de las fosas comunes tenemos una reflexión que hemos trasladado desde el Partido Comunista. La labor que se está haciendo es muy positiva, pero hay todavía una tarea pendiente para que esta realidad no caiga en el olvido. Hemos pedido que los ayuntamientos receptores de los cuerpos exhumados se hagan cargo a perpetuidad de su conservación en los cementerios porque si no, existe el riesgo de que se olvide que esa persona fue fusilada por luchar por la libertad cuando sus descendientes dejen de pagar el nicho correspondiente.

¿Qué opina de Sumar y Yolanda Díaz?

Lo que me gustaría es saber lo que es y cómo podemos o cómo se quiere que participemos en ese proyecto, cómo se va a elaborar el programa o qué contiene ese programa. Cuando se sepa todo eso, nosotros, desde el PCPV, no tendremos problemas en participar. Eso sí, ha de ser de la forma más democrática posible y ampliando los espacios de participación; en la izquierda sabemos que si algo no funciona democráticamente, nos desmovilizamos y nos alejamos.

¿El futuro de la izquierda pasa por estos procesos de confluencia?

La izquierda tiene que empezar a pensar más en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones. Hay que estar en los centros de trabajo, en los ámbitos sociales y en los espacios culturales pero no para ganar las elecciones sino para dar la batalla por el discurso y por la soberanía, que es un término del que se quiere apropiar la derecha más reaccionaria y que tiene que ver mucho con el colapso global. Ahí no estamos sabiendo estar.

¿Dar la batalla cultural?

Sí, y ese es el papel que ha de tener dentro de la izquierda el Partido Comunista, ser capaces de llevar y liderar esa reflexión.