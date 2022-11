Paula Tuzón: "Un proyecto de renovables no puede estar peregrinando un año entre Territorio y Energía"

Paula Tuzón cerró la puerta de la política en primera fila en apenas una semana para regresar a la Universitat de València, donde imparte clases en la Facultad de Magisterio. Pese a ello avanza que es solo un parón obligado. Anhela una restauración interna en Compromís, volver a sumar y tender puentes, aunque no niega que sigue tratando de digerir, y entender, la traumática salida de Mireia Mollà del Botànic.

La Comunitat Valenciana está lejos de alcanzar los objetivos marcados con la energía verde. ..

Es un drama. Este tema la legislatura pasada estaba bloqueado y hemos hecho un esfuerzo ingente desde la Conselleria de Transición Ecológica. Es cierto que la de Energía sí que quería también tirar para hacer la arquitectura normativa para que los proyectos salieran adelante, pero hay un contrapeso muy difícil de gestionar desde el principio. En Energía necesitan unidades específicas como hicimos nosotros para tramitar y en Territorio están mucho tiempo. Se está mirando con una lupa muy fina y bajo una visión muy antagónica el papel que ha de jugar el territorio en este proceso, que debería ser aperturista, facilitador, y decir dónde sí y cómo hacerlo. No puede verse esto como una amenaza. No se puede estar enmendando y devolviendo los expedientes todo el rato, una y otra vez.

¿Cuantas veces van y vienen?

Las que sea, es así. No tiene sentido que un proyecto esté un año peregrinando por la conselleria de Territorio y Energía porque esta última no nos lo pasa hasta que no tiene el ok de la primera, porque sus informes son preceptivos y vinculantes. Así es que nos llegan a Medio Ambiente cuando quedan dos meses para informar. Es el mundo al revés, porque son las afecciones ambientales las que sí se han de mirar con lupa.

Pero el problema con las renovables, ¿ lo genera su partido ?

No es un debate endémico nuestro, en el PSOE también han existido voces discrepantes aunque es verdad que más en Compromís. Se ha visto muy claro que hay una parte mas nacionalista versus la más progresista. En zonas como Cataluña y el País Vasco es donde se dan este tipo de fenómenos, también con una mirada muy nostálgica de lo que es la conservación del territorio. Pensar que la agricultura es buena para el medio ambiente cuando tenemos los acuíferos a reventar de nitratos es una visión bastante anacrónica. A muchos de esos terrenos les vendría bien una temporada con plantas solares y las aromáticas que crecen debajo. Hay que incentivar las plantas pequeñas y medianas porque si no consigues el efecto rebote, los promotores las juntan y se van a tramitarlas vía Estado.

¿La soberanía energética es aún posible con esta lentitud?

El autoconsumo va como un tiro gracias a las subvenciones pero es solo el 10 % del total al que hemos de llegar. Mientras no hagamos la transición energética estamos consumiendo petróleo y gas.

Alemania y Francia vuelven a mirar hacia la energía nuclear.

O renovables, o nuclear. No hay alternativa madura a día de hoy ni mucho margen. Tampoco podemos continuar con esta desestabilización climática que estamos viendo.

Hábleme de l’Albufera...

Somos de los gobiernos que más ha hecho por el humedal. Hemos dado un salto de calidad con el tema de los sistemas de depuración que evitarán la llegada de aguas sucias y al mismo tiempo permitirán que entren las limpias, pero también con el acuerdo con la Confederación del Júcar para los aportes. La negociación para conseguir todas estas cosas es la parte más bonita de la política. Hemos trabajado en la restauración de motas, la adquisición de tancats o en el nuevo plan de la paja impedirá la quema. Hemos solucionado el problema que generaba la depuradora de Pinedo a los vecinos.

Pero cuesta mucho ver todos esos anuncios hechos realidad.

Se verán, está todo licitado ya.

¿Qué balance final hace?

Se han sentado las bases para una transición ecológica, con los decretos de renovables, con la movilidad sostenible, la ruta del biogás o las comunidades energéticas locales. Ha habido un diagnóstico de dónde estamos y a dónde queremos ir con políticas directas. Hemos ligado las políticas ambientales con la economía social para que el medio ambiente no sea un búnker.