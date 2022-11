La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha presentado ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts las cuentas de su departamento para 2023, que superan los 105 millones de euros y experimentan un crecimiento del 10,1% en relación al ejercicio anterior. Pérez Garijo ha anunciado que el teléfono 012 de atención a la ciudadanía de la Generalitat será gratuito y que se amplía el horario de las oficinas PROP de la Generalitat.

👥 @RosaPerezGarijo compareix a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts per a presentar els pressupostos per a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. #PGV2023



⏰ 12.30 hores

📡🔴 EN DIRECTE: https://t.co/WTCvjy5H3W — GVA Participació (@GVAparticipacio) 8 de noviembre de 2022

La consellera ha resaltado que se trata de unos presupuestos “de consolidación” de unas políticas públicas que han ido progresando en estos tres años y que han hecho posible una Generalitat “más transparente, más participativa, más democrática y más solidaria”.

Pérez Garijo ha afirmado que las cuentas para 2023 “aspiran a conseguir que la participación ciudadana, la transparencia, la solidaridad y la profundización democrática sean las señas de identidad de un gobierno comprometido con la ciudadanía”.

El presupuesto de la Conselleria de Participación asciende a 105 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio anterior

Durante su intervención, la consellera ha afirmado que estos presupuestos “son un magnífico instrumento” para enfrentarnos a un contexto tan difícil como el que estamos atravesando, unas cuentas que “continúan defendiendo nuestros servicios públicos y dan una respuesta contundente para superar todas las crisis internacionales de las que el pueblo valenciano no es ajeno”.

Cooperación valenciana

La Dirección General de Cooperación y la Agenda 2030 cuentan con un presupuesto de 74,97 millones para 2023, lo que supone un crecimiento del 7,84% respecto al año anterior.

Pérez Garijo ha subrayado que la cooperación internacional al desarrollo afianza su ritmo de crecimiento en las cuentas de 2023 que dedican 72 millones, un 0,25% del presupuesto total de la Generalitat, a avanzar hacia un mundo “más solidario, pacífico, justo y sostenible”, además de mantener el compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto a políticas de cooperación antes de que acabe 2030”.

La Cooperación Internacional al Desarrollo cuenta con 72 millones de euros y representa un 0,25% del presupuesto total de la Generalitat

Según ha explicado la consellera, el presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo “crece un 7,3% respecto al presupuesto del ejercicio anterior”, un área que ha aumentado un 131% en los cuatro últimos años “con el objetivo de consolidar la política valenciana de cooperación al desarrollo como una política pública social que expresa la solidaridad entre la sociedad valenciana y otros pueblos”, ha asegurado.

El V Plan Director de la Cooperación Valenciana al Desarrollo es la hoja de ruta para hacer frente a los nuevos retos y objetivos que “consolidará las políticas públicas de cooperación y la defensa de los derechos humanos”.

Las subvenciones a proyectos de participación y fomento del asociacionismo de entidades ciudadanas se incrementan en un 97,7%

En el marco de Cooperación Internacional al Desarrollo se destinan 49 millones de euros a las diferentes convocatorias de ayudas a ONGD para el desarrollo de proyectos orientados a promover el desarrollo humano y económico sostenible. En cuanto a los proyectos de Acción Humanitaria, cuentan con 13 millones de euros en 2023, cuantía que permitirá atender desastres causados por fenómenos naturales o catástrofes humanitarias. Por su parte, las acciones de Educación para la ciudadanía global están dotadas con más de 5 millones de euros y un incremento del 6,5% respecto al año anterior; mientras que las acciones de investigación, formación, sensibilización y coordinación cuentan con casi 1,7 millones de euros.

A su vez, los presupuestos para 2023 contemplan una nueva línea de ayudas para colaborar con centros de investigación, dotada con 400 mil euros, además de dos nuevas líneas para el fomento de la paz y los derechos humanos que cuentan con 200 mil euros.

La consellera se ha referido también a la importancia de seguir trabajando para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que representa un esfuerzo colectivo del Consell, de los municipios y de la sociedad civil. Pérez Garijo ha detallado que este programa cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros el próximo año, con un incremento del 17,3% “para coordinar y hacer el seguimiento de las políticas públicas alineadas con los ODS y el grado de cumplimiento”.

Gobernanza participativa

En cuanto al ámbito de Participación Ciudadana, el volumen total de recursos asciende a cerca de 4,5 millones de euros y experimenta una subida del 8,4% respecto al ejercicio anterior. El objetivo es continuar trabajando “en promover y consolidar una sociedad más democrática a través de una gobernanza participativa”, ha apuntado la consellera.

“Para conseguirlo -ha continuado- las subvenciones destinadas a proyectos de participación y fomento del asociacionismo desarrollados por entidades ciudadanas se incrementan en un 97,7% hasta alcanzar 1,7 millones de euros.

Por lo que respecta a las relaciones con los valencianos y valencianas en el exterior, la consellera ha explicado que se ha constituido el Consell para el Retorno y se está elaborando una estrategia de retorno para los valencianos y valencianas migradas.

Gratuidad del 012

Las actuaciones en materia de transparencia y atención a la ciudadanía cuentan con 9,3 millones de euros para 2023, cantidad que representa un aumento del 18,4%, “incremento que va destinado, sobre todo, a la atención a la ciudadanía en nuestro territorio”, ha afirmado la consellera.

En este sentido, Pérez Garijo ha anunciado que el teléfono 012 de atención a la ciudadanía de la Generalitat “será gratuito”, lo que permitirá “avanzar en inclusión e igualdad en el contacto entre la Administración de la Generalitat y la ciudadanía, dado que no tendrá coste”.

A su vez, la consellera ha destacado que se ampliará el horario de apertura de las oficinas PROP, “una medida que facilitará una mejor atención a aquellas personas que no están familiarizadas con la administración electrónica y que no pueden acudir en el horario de atención actual”.

Asimismo, Pérez Garijo ha desgranado las principales actuaciones en materia de transparencia para 2023 como la Estrategia de Datos Abiertos, la Plataforma de Transparencia de las Entidades Privadas, mecanismos de publicidad activa y de comunicación y difusión del gobierno abierto, entre otras.

En este sentido, la consellera ha afirmado que profundizar en la transparencia de las instituciones públicas “es una garantía para fiscalizar la actividad política y luchar contra el fraude y la corrupción”.

En cuanto al Consell de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana cuenta con 432 mil euros destinados para la promoción de actividades de formación y sensibilización en materia de transparencia, así como a las nuevas funciones de evaluación y seguimiento del cumplimento.

Territorio libre de fosas

La Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno cuenta con un presupuesto de 8,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,71%.

En concreto, el área de Calidad Democrática se incrementa un 20% en 2023 y supera los 6 millones de euros para el próximo año “encaminados a conseguir un territorio libre de fosas y de vestigios de la dictadura”.

La consellera ha manifestado que la justicia “es el eje vertebrador de la memoria democrática, verdad y justicia para los quién fueron víctimas de la violencia, la represión y el terror, también para sus familiares; verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las generaciones futuras, que se merecen un país donde pasado, presente y futuro no estén dislocados, sino unidos y en paz, reconciliados en la verdad del que sucedió y no en el olvido ominoso”.

Para Pérez Garijo “para que el derecho a la verdad sea efectivo, es necesario continuar con los trabajos de localización, exhumación e identificación de las víctimas que todavía no han podido tener una sepultura digna”, a lo que ha añadido que “seguiremos colaborando con ayuntamientos, mancomunidades, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para lograrlo”.

La consellera ha hablado de la importancia de las tareas de identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, unos trabajos que ha calificado de “esenciales” a través de la realización de análisis de ADN y la aplicación de nuevas técnicas. Los presupuestos para 2023 “destinarán 600 mil euros a mejorar las tasas de identificación”, ha explicado la consellera.

La consellera ha hablado de las principales novedades de este programa presupuestario que destina más de 1,5 millones de euros a la puesta en marcha del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática. El edificio será destinado al uso administrativo de este organismo, y también contará con un espacio de dedicado a exposiciones para el impulso y difusión del conocimiento y divulgación de la memoria democrática, así como con un centro de documentación para la realización de jornadas y otros encuentros de tipo científico y divulgativo.

Pérez Garijo ha explicado que la Conselleria participa en el programa PIREP financiado con fondos europeos “para rehabilitar y mejorar la eficiencia energética del antiguo edificio de sanidad exterior de Alicante para albergar la futura sede”.

En cuanto a las áreas de responsabilidad social y fomento del autogobierno, cuentan con una dotación de 1,8 millones de euros y un incremento del 6,7% en 2023 para el impulso de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, la colaboración con los tribunales consuetudinarios tradicionales o la elaboración del Plan Valenciano de Responsabilidad Social, entre otras acciones.