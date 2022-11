Las urgencias extrahospitalarias llevan 20 años en precariedad laboral

Su situación no tiene nada que ver con la de Madrid (y que ha llevado a los profesionales de Atención Continuada a convocar una huelga) pero el que no se haya llegado a ese extremo no significa que aquí las urgencias extrahospitalarias carezcan de problemas. De hecho, los profesionales que atienden los puntos de atención continuada de la Conselleria de Sanidad (los conocidos como PAC y PAS), llevan años reclamando medidas para regularizar su situación porque, tal como siguen denunciando "somos el agujero negro del sistema", una anomalía dentro de una Atención Primaria maltrecha tras la pandemia para la que todavía no se ha encontrado solución.

Por lo pronto, el núcleo duro de esta atención extrahospitalaria lo lleva una plantilla de personas con contratos eventuales y que tienen un "nombramiento para Atención Continuada" pero cobran por horas, un tipo de contrato que solo tienen ellos, en torno a unos 1.400 trabajadores en toda la C. Valenciana entre facultativos y personal de Enfermería. Sin una situación regulada es más difícil que los profesionales opten por estos puestos, además en un escenario de falta sobre todo de médicos de Atención Primaria. "Somos como unos interinos pero fantasmas", reconoce Carmen Castro, la presidenta de la asociación Apacu-CV, la entidad que agrupa a los profesionales de atención continuada de la Comunitat Valenciana. Interinos porque sus contratos son permanentemente eventuales, "fantasmas" porque ni siquiera están ocupando de forma temporal una plaza estructural, "en este caso las plazas ni siquiera están creadas como tal y de eso hace ya más de veinte años". Carmen Castro (Apacu-CV): "Nacimos porque había que cubrir una necesidad de forma temporal y se inventaron una fórmula" que se ha enquistado en el sistema Enquistados en el sistema Esa es la principal reivindicación de la asociación desde que se creó, antes de la pandemia. Conseguir arreglar esa anomalía, aunque no es fácil. "Nacimos porque había que cubrir una necesidad de forma temporal, en principio, y se inventaron una fórmula", explica Castro. Sin embargo, esa solución temporal se ha enquistado en el sistema. "La fórmula nacería sobre 1996 y desde entonces. Pensaron que iba a ser transitorio pero no se ha formalizado nada desde entonces". De esta forma, hay una plantilla de personas que se ocupan de estas urgencias (a este equipo de personas se unen los profesionales de Atención Primaria que hacen guardias) con contratos eventuales y a los que se les paga por horas "pero tenemos la consideración de estatutarios, como si fuéramos al 100 % personal de la conselleria", un logro al que se llegó poco a poco y con sucesivas negociaciones. Búsqueda de soluciones "De hecho, no teníamos ni derecho a bajas ni a vacaciones, porque al pagarnos por horas, no computaba y tampoco se cotizaba por nosotros todos los días aunque nuestra jornada de trabajo es así", añade la presidenta de Apacu-CV. Desde entonces, este colectivo de trabajadores ha ido consiguiendo avances pero no la regularización completa, algo que tampoco ha llegado con la creación este año de 6.000 nuevas plazas estructurales en la plantilla de la sanidad pública valenciana, a las que se les va a añadir otras 995 el año que viene, según los anuncios realizados por el conseller Miguel Mínguez. Desde Apacu entienden que tras este proceso será el momento de abordar la singularidad de sus plazas. Por ahora, desde la asociación están trabajando con la Conselleria de Sanidad en mejorar la situación del colectivo como parte de los objetivos del Marco Estratégico de Atención Primaria 2022-2023 que Sanidad está poniendo en marcha. "Estamos a la expectativa de los grupos de trabajo que se van a poner en marcha para ver qué solución se nos da pero sí la sanidad valenciana tiene pendiente de solucionar la situación del personal con nombramiento de atención continuada", insistía Carmen Castro. "Viene mucha más gente a Urgencias por problemas menores" La reivindicación lanzada desde la asociación Apacu-CV (de profesionales de atención continuada y urgencias de la C. Valenciana) de buscar soluciones para una plantilla sin regularizar llega además, en un momento alto de la demanda, tanto en las consultas de Atención Primaria como en los puntos de urgencias extrahospitalaria. Es algo que ya habían detectado profesionales de Primaria y que confirmaba la presidenta de la asociación, Carmen Castro, a este diario. "Estamos en un momento de demanda asistencial muy fuerte, no sabemos muy bien por qué", explica. Según la especialista, en estas semanas es habitual que haya más consultas por virus respiratorios, "no ha dejado de haber covid y también empieza la gripe", concede, pero aun contando con estas visitas "de más", están viendo más demanda de lo habitual en prepandemia. Y no son urgencias por cuestiones graves. "Son sobre todo cosas banales. No sabemos si hay falta de educación sanitaria o es un sentimiento de vulnerabilidad generalizada que ha dejado la pandemia de covid pero hay miedo ante los más pequeños síntomas", explica Castro. Este aumento no esperado de la demanda de consultas es el que estaría detrás del retraso actual en conseguir cita en las consultas de Atención Primaria.