"¿Qué pensaríamos si una persona abiertamente racista, fascista o machista fuera candidata en Compromís?"; "el respeto y la defensa de los derechos humanos no es negociable ni objeto de debate"; "yo pienso que Compromís no debería tener candidatos tránsfobos" o "los derechos de las personas trans no son negociables". Son algunos de los mensajes en redes sociales de cuentas vinculadas con la coalición valencianista que evidenciaban el revuelo interno. El primer mensaje, de hecho, es de Guillem Montoro, la primera persona trans en ser concejal en España, en su caso, en Paiporta.

Varios cargos de Compromís se han movilizado en las redes ante la designación de una candidata municipal... de Compromís. En Burjassot, la asamblea local de la formación ha elegido a la actual regidora en el consistorio Maria Viu para encabezar la papeleta del guiño y la sonrisa en las próximas elecciones municipales. Los mensajes son directos, pero sin mención expresa a Viu, aunque en privado varias fuentes de Compromís admiten que estas críticas van por ella. El motivo es que consideran a la candidata de Burjassot como una persona "abiertamente tránsfoba" a partir de algunos de sus retuits y "me gusta" en las redes sociales donde sí explicita su posicionamiento contrario a la Ley Trans, algo que consideran que va contra el ideario de Compromís. La izquierda se enzarza entre sí por la ley trans La imagen que preside el perfil de Twitter de Viu muestra una definición de "mujer" como "persona del sexo femenino, especialmente cuando ha llegado a la pubertad", su mensaje fijado cita "no podemos decir que la feminidad es una construcción social a la vez q decimos q nacemos con una feminidad innata que se expresa en el comportamiento, o una cosa o la otra" o le ha dado a "me gusta" a chistes como "Voy a montar un restaurante exclusivo para Lorettos y queers. Sólo se servirá pan y agua, pero se sentirán los manjares más selectos, y caros. Y pan duro de ayer, por cierto, aunque se sentirá del día. Vamos, qué no será un restauranterf". Estos son, dicen sus compañeros, algunos de los ejemplos en torno a su posicionamiento contra los derechos trans. Tal ha sido el revuelo que la formación ha tenido que emitir un comunicado asegurando que "todos y todas las candidatas y cargos públicos de Compromís defenderán siempre los derechos trans en todas las instituciones y espacios en los que estemos. Sin matices: los derechos trans son derechos humanos" así como se anunció el impulso de un compromiso ético para que sus representantes suscriban los derechos LGTBI. 🏳️‍⚧️ Tots i totes les candidates i càrrecs públics de Compromís defensaran SEMPRE els drets trans en totes les institucions i espais en què estem.



Sense matisos: Els drets trans són drets humans.https://t.co/Weo99M2l6t — Compromís (@compromis) 8 de noviembre de 2022 La polémica ha generado comentarios cruzados entre varios representantes de la coalición. Una de las que más ha defendido a Viu ha sido la que fuera diputada por Compromís en el Congreso entre 2015 y 2019, Marta Sorlí. "En Compromís si discrepas con la dirección te dicen que los trapos sucios se laven en casa; si la dirección discrepa con una candidatura municipal, pasan el rodillo. Si la candidata es mujer discrepante: a la hora con ella". No es su único mensaje. También tiene un intercambio de pareceres con Montoro asegurando que hay "personas abiertamente machistas" que son cargos de Compromís. "No justifica ni una cosa ni otra", replica el exconcejal de Paiporta. "Pero con el machismo se convive con total normalidad, se acepta, se escucha y se tolera, con la discrepancia con la ley trans no, ni escuchar los argumentos; porque discúlpame el atrevimiento pero ninguna somos tránsfobas solo por discrepar con una ley que es insostenible jurídicamente". Twitter es el oleaje que revela las mareas de fondo.