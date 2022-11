La Generalitat paga y el ministerio manda. Esa es, a ojos de la consellera de Justicia Gabriela Bravo, la consecuencia directa de una realidad que deriva de una transferencia parcial en materia de Justicia por la que la autonomía valenciana únicamente es dueña de las infraestructuras y responsable de los empleados, aunque sin capacidad de decisión, ni siquiera, sobre cuántos y qué puestos deben ocupar esos funcionarios cuyos sueldos paga. Y es la situación que ayer, por enésima vez, la llevó a reclamar públicamente un aumento de las competencias en Justicia, que en los presupuestos para el año que viene se lleva una partida presupuestaria de casi 500 millones, el doble de lo que absorbía cuando el Botànic alcanzó el Govern, en 2015.

«Deberíamos tener un mayor protagonismo en la definición del modelo de Justicia, sobre la organización interna y la territorial, y tener mucho más protagonismo a la hora determinar el número de órganos judiciales que se tienen que crear, porque somos las comunidades las que conocemos los problemas del día a día en nuestros territorios, las que además tenemos que financiar esos órganos judiciales, costeando los déficits derivados de un modelo de justicia obsoleto, decimonónico, que finalmente nos lleva a que la inversión se convierta en una desinversión».

La C. Valenciana gastará en 2023 más de 65.000 euros diarios para combatir la violencia machista

El doble de inversión que en 2015

Lo reivindica desde los datos presentados ayer que, afirma, «evidencian que el esfuerzo inversor de la Generalitat, que este año cuenta con un presupuesto que dobla al que teníamos en 2015, no está garantizando ni la eficacia ni está mejorando la situación. Es un problema de modelo. Desde 2015 a 2022, ha bajado el número de asuntos judiciales en casi 150.000. Un 26 % menos. En toda España, ese descenso es de más de dos millones asuntos menos, de 8 a 6 millones. En la C. Valenciana hemos multiplicado por dos el presupuesto en Justicia entre 2015 y 2022; hemos pasado de 242 millones a casi 500; hemos creado 40 órganos judiciales; hemos incrementado en un 60 % el número de refuerzos de funcionarios en los juzgados, al pasar de 1,5 a 12 millones de euros; hemos aumentado en más de un 50 % el gasto en personal.... Y sin embargo, el nivel de satisfacción, tanto de los operadores jurídicos como de la ciudadanía, sigue siendo muy bajo a pesar de que somos la comunidad autónoma que más invierte en Justicia por habitante, pero la realidad es que es como si ese dinero se estuviese invirtiendo en una fábrica obsoleta de finales del siglo XIX que no se ha transformado ni actualizado».

La C. Valenciana, a la cabeza

Bravo lanzó su propuesta durante la presentación de las cifras de su presupuesto, que la sitúan en muchas partidas a la cabeza del gasto en Justicia en comparación con el resto del territorio nacional, desde las oficinas de asistencia a víctimas del delito –la valenciana es la única que cuenta con una red pública tan amplia: cubre los 36 partidos judiciales, más Utiel, con más de 200 profesionales y más de 120.000 personas atendidas hasta hoy, el 60 % de ellas, víctimas de violencia de género–, a la inversión en justicia gratuita, que, con 61,7 millones de euros lidera el importe de los honorarios a los abogados del turno de oficio o el gasto previsto para la lucha contra la violencia machista, que, con casi 24 millones previstos para 2023, supone invertir 65.000 euros diarios en ese objetivo, más del doble de lo fijado para 2022.

Precisamente en ese capítulo, el de la violencia de género, la valenciana también es un referente: es la única comunidad autónoma con nueve unidades de valoración forense integral (pasará a 16 en 2023, con un presupuesto de 4 millones de euros) o las oficinas de denuncias y asistencia a las víctimas de violencia machista, un proyecto pionero en España que ya están imitando otros territorios. La primera fue abierta en València en abril de 2019 y Alicante contará con la suya a partir del próximo 23 de este mes de noviembre.

87 millones en infraestructuras

En cuanto a las infraestructuras, Justicia prevé gastar 87 millones el próximo año para construir nuevos palacios de justicia, como el de Alicante, por ejemplo, concluir otros (Llíria) y licitar alguno más (Torrent), además de reformar varias de ellas o dotarlas de medios para fomentar la eficiencia energética (la factura energética ya se ha rebajado un 15 % con esa apuesta).

Por último, Bravo también sacó pecho del aumento del gasto en el refuerzo de los juzgados, es decir, el aumento de funcionarios para tratar de desatascar la tramitación de los asuntos: de los 1,45 millones de 2015 se ha pasado a 12 millones en las últimas cuentas públicas, esto es, más de 700 % más en siete años.