Compromís y el PSPV han llevado a la sesión de control al Consell las diferencias por la bajada del impuesto de sucesiones a la empresa familiar. La síndica de la coalición valencianista, Papi Robles, le ha pedido a Puig una "reflexión" sobre el "gran error" que supondría la bonificación del 99 % de este tributo como defienden los socialistas, una advertencia que no ha hecho variar el discurso del 'president' de la Generalitat que ha defendido la propuesta: "Es un mensaje de que este Consell gobierna para todos y también para las medias y pequeñas empresas".

Compromís forma parte del Consell e igual que Unides Podem cuentan con turno en las preguntas de control al ejecutivo que componen. Habitualmente, suelen ser cuestiones que sirven para exhibir un discurso propio aunque sin confrontación directa con el 'president' que es a quien interpelan. Sin embargo, en esta ocasión, el debate ha evidenciado dos posturas contrapuestas en la bonificación del Impuesto de Sucesiones que el PSPV prevé aumentar su bonificación a partir de enmiendas en la Ley de Acompañamiento.

Robles se ha dirigido directamente al jefe del Consell para advertirle esta medida "rompe acuerdos del Botànic". "Entre pactar con la derecha (que se ha ofrecido a apoyar la bajada tributaria) o fortalecer el Botànic, en Compromís lo tenemos claro: fortalecer el Botànic", ha señalado. No han sido mensajes velados ni circunloquios. "Hacemos un llamamiento a la reflexión", ha indicado mientras ha reprochado que se trate de una "propuesta de reforma unilateral pactada con aquellos con los que no están de acuerdo", reprochando el posible apoyo de la derecha a la medida. "No somos iguales", ha insistido.

Frente a las advertencias de su principal socio de coalición, Puig ha mantenido la postura y no ha rehusado evidenciar el choque de criterios. "Ni el crecimiento ni la redistribución son incompatibles y son irrenunciables", ha indicado en un tono que dista de exhibir la profundidad de la brecha en este tema. Así, ha defendido que se ha de "proteger a nuestras empresas para que tengan un tamaño superior", que con esta medida se busca "evitar problemas en la sucesión" de estas compañías que suponen el 91 % del tejido empresarial valenciano para que "sigan en manos de sus fundadores" y que, además, esta bajada "no tiene un impacto económico relevante", ya que no llegaría al medio millón de euros.

"Queremos que las empresas valencianas sean más grandes, exporten más y creen más trabajo y en ese contexto queremos utilizar la política fiscal para hacer política monetaria e incentivar a las empresas valencianas", ha justificado Puig. "Estamos muy preocupadas", ha dicho por su parte la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, tras escuchar la respuesta del 'president' que evidencia que este asunto traerá nuevas tensiones en el Ejecutivo autonómico. Su pregunta al jefe del Consell no tenía nada que ver con los impuestos, pero ha aprovechado el inicio de su turno para apostillar el recelo que genera la cuestión entre los socios del PSPV.

Antes de que los socios mostraran sus diferencias por la política fiscal, la síndica del PP, María José Catalá, y la de Ciudadanos, Ruth Merino, le habían tendido la mano para aprobar esta bonificación del impuesto de sucesiones. "No escuche a sus socios, son un lastre", le ha dicho Merino a Puig. Previamente, Catalá ha criticado al Ejecutivo autonómico por la falta de políticas para apoyar a los pequeños y medianos empresarios y autónomos mientras Puig ha replicado que "venga a dar lecciones quien hizo exactamente lo contrario". No sin olvidar la noticia de la semana: la confirmación de la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt, un hecho al que Puig ha hecho mención en cuatro ocasiones en su discurso.

Unanimidad en la reforma fiscal

El contrapunto a las diferencias mostradas entre los integrantes del Botànic está en la aprobación del decreto que autoriza la reforma fiscal propuesta por el Consell para este año. Todos los partidos han votado a favor de la modificación del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros que verán reducidas sus cuotas en la declaración de la renta de este año que se realizará a partir del próximo mes de abril.

A los partidos que conforman el Ejecutivo autonómico (PSPV, Compromís y Unides Podem) que ya sellaron el acuerdo en el pleno del Consell se han sumado el PP, Vox y Ciudadanos en la validación de su puesta en marcha. Todos ellos han criticado que la reforma fiscal es corta pese al apoyo en las Corts. Este decreto, no obstante, no incluye la subida del Impuesto de Patrimonio pactado para que entre en vigor en 2023 ya que esta parte se ha introducido en la Ley de Presupuestos.