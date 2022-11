Estos días de celebración de la COP27 en Egipto, los medios se vuelcan, como todos los años, en la cobertura de la cumbre. Y como todos los años, al menos desde que se consiguió el Acuerdo de París, luego llega la decepción. Apenas se alcanzan resoluciones y cuando se alcanzan luego no se implementan. De seguir así, el descredito en el que van a caer estas cumbres irá en detrimento de la urgencia de las medidas que hay que empezar a tomar para reducir los efectos de un proceso de calentamiento climático que se ha disparado en los últimos años. Unas cumbres sin implicación de los países que son los principales emisores de CO2 a la atmósfera terrestre, no deberían generar, sinceramente las expectativas que cada año se presumen en los momentos previos a su celebración. Una verdadera lástima. Con un organismo internacional que no tiene capacidad de sanción para los que no cumplen. En la actual COP 27 se pretende aprobar el fondo económico de compensación a los países en vías de desarrollo para que puedan desarrollar medidas de lucha contra el cambio climático. Son 100.000 millones de dólares anuales cuya materialización no debe retrasarse más. Pero hay algunas medidas sencillas, sin gran coste de implantación que deberían también activarse en este sentido: activar un sistema de contabilidad de emisiones en todos los países, incorporar el cambio climático en las enseñanzas básicas de los países, recuperar la virtualidad en algunas actividades que no requieren una presencialidad física y suponen un coste en viajes y huella de carbono, elaborar planes de adaptación en todas las ciudades con más de 10.000 hab., al menos. Avanzamos en un siglo que va a estar marcado por los efectos del cambio climático. Con países que no se lo creen o no quieran aplicar medidas para la reducción de sus efectos; con negacionistas; y con poca voluntad general de solucionar con la urgencia que requiere este problema. Malas perspectivas.