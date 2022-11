El PP avanza en sus listas municipales de Alicante y Castelló pero se atasca en Valencia

A Carlos Mazón se le está atragantando una de sus primeras promesas como líder del PPCV: el nombramiento de los candidatos a alcalde de su formación en los grandes municipios de la Comunitat Valenciana. El presidente de los populares valencianos se comprometió antes de verano a tener cerrada su lista de aspirantes en las localidades de más de 20.000 habitantes antes del Nou d'Octubre, pero no llegó a tiempo para la simbólica fecha y pasado casi un mes el PP sigue sin candidato en la mitad de las 65 grandes urbes.

Atendiendo a las confirmaciones oficiales hasta el momento, a Mazón se le presenta el principal atasco en la provincia de Valencia, donde sigue sin cabezas de lista oficiales en 21 de los 31 grandes municipios. En Alicante, donde tiene su base de operaciones, las listas están algo más avanzadas pero todavía quedan una decena de municipios sin alcaldable de un total de 26, mientras en Castelló solo está pendiente la capital, candidatura que llega marcada desde Génova, igual que Alicante y València. En estos tres casos, de forma oficiosa está confirmado que serán Begoña Carrasco, Luis Barcala y María José Catalá, respectivamente.

Desde el equipo de Mazón niegan cualquier anormalidad que pueda estar complicando el proceso de selección y aseguran que ya están decididas en torno al 70 % de las candidaturas municipales, si bien reconocen que el presidente popular pudo "precipitarse" con la promesa de tener a sus cabezas de lista designados siete meses antes de las elecciones. Con todo, avanzan una reunión inminente del comité regional de la que saldrá otra remesa de unos "ocho o diez" candidatos.

Sin embargo, fuentes comarcales de la organización difieren del discurso oficial y señalan a este diario varios motivos para el retraso. Por un lado, apuntan a diferencias internas entre la dirección provincial de Valencia y la autonómica para imponer al candidato en algunas plazas que el PP considera estratégicas, mientras que paradójicamente en otros enclaves el problema es justo el opuesto: no hay personas dispuestas a dar el paso ante las escasas posibilidades de triunfo popular en las municipales de mayo.

Sin voluntarios en el 'cinturón rojo'

Este segundo escenario se repite sobre todo en varios municipios del conocido como 'cinturón rojo' de Valencia. El caso más paradigmático es el de Mislata, donde los populares siguen buscando candidato pese a que el actual portavoz en el ayuntamiento, Jaime López Bronchud, anunció hace casi un año que no repetirá.

Según las fuentes, el PPCV maneja una lista de cuatro o cinco aspirantes de marcado perfil político para plantar cara a Carlos Fernández Bielsa, que ha barrido en los dos últimos comicios locales. Con esa mayor experiencia el partido buscaría al menos recortar distancias con el PSPV, pero las malas perspectivas están complicando a la formación encontrar a alguien dispuesto a poner cara a una derrota casi segura.

Algo similar sucede en Quart de Poblet, en este caso con el agravante de que Carmen Martínez, alcaldesa del PSPV durante 24 años consecutivos, no volverá a presentarse. Un paso al lado que sin embargo no ha animado a los responsables del PP a nombrar un candidato que reemplace a Amparo Mora, que tampoco repetirá como líder del partido en este municipio de l'Horta Sud. La fuentes consultadas señalan que el largo reinado de los socialistas en Quart ha hecho que hoy por hoy no exista "cantera" del PP en este municipio, lo que complica la elección de un perfil solvente.

En Burjassot el escenario es casi idéntico, según las fuentes, mientras que en Picassent, donde Conxa García (PSPV) gobierna con mayoría absoluta, sí que hay una candidatura de consenso pero falta que la persona elegida acepte el encargo. El freno sería el mismo que en Mislata: las negras perspectivas electorales.

Por contra, el PP sí que tiene decididos los alcaldables para Alaquàs (Vicent Cervera), Alfafar (Juan Ramón Adsuara), Paterna (Sara Palma), Aldaia (Jesús Molins) y Xirivella (Paqui Bartual).

Por su parte, en Torrent es donde se está produciendo una mayor tensión en el seno de los populares. Según las fuentes comarcales, Amparo Folgado (elegida presidenta en el congreso local hace poco más de un año) tiene el visto bueno de la provincial pero no así el de la regional, que pese a resistirse a proclamar a Folgado no propone nombres alternativos.

Nervios y autoproclamaciones ante el silencio de Mazón

La designación de aspirantes del PP no gana fluidez más allá del área metropolitana de València. Por ejemplo en Alzira, donde no repetirá Diego Gómez como cabeza de lista por Compromís pero el PP tampoco tiene los deberes hechos. Aquí la dirección provincial estaría a favor de mantener al actual presidente local, José Andrés Hernández, pero la salida de Gómez ha hecho replantearse la situación a la autonómica, lo que ha generado nerviosismo en el presidente del PP local.

Las citadas fuentes aseguran que esta indefinición, que se replica en otros lugares como Requena o Sagunt (aquí fuentes comarcales aseguran que la favorita de la provincial es Maribel Sáez pero Mazón no concreta y el actual presidente local, Sergio Minuesa, asegura estar en la carrera), se está convirtiendo en una constante entre los aspirantes a candidato, muchos de los cuales se inquietan ante el silencio de Mazón.

De hecho, ya se han producido algunas autoproclamaciones, como el caso de Pepa Font en Dénia, quien anunció que se presentará sin el aval del partido. Paco Penadés ha hecho lo propio en Ontinyent, donde ha comunicado que será el alcaldable por el PP. Sin embargo, desde la formación niegan que sea así, algo que no hacen con Font.

También siguen a la espera de que Mazón proponga candidato las principales localidades de Camp de Túria, donde Riba-Roja y la Pobla de Vallbona siguen descabezadas., así como Cullera, Oliva, Moncada, Manises o Catarroja.

Sin contar las tres capitales de provincia donde decide la nacional, las localidades de más de 20.000 habitantes donde el PP de Mazón todavía tiene que decidir un candidato aglutinan a más de 915.000 valencianos.