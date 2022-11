La Conselleria de Innovación ha establecido los días 6, 7 y 8 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2022-23 en convocatoria ordinaria, y los días 4, 5 y 6 de julio para el alumnado que acceda en la convocatoria extraordinaria. Los estudiantes podrán conocer sus calificaciones el 16 de junio o el 11 de julio, respectivamente.

El modelo de examen de selectividad seguirá como hasta ahora, a falta de saber si se mantiene este curso también la mayor libertad para elegir entre las diferentes opciones que se implantó en pandemia. Precisamente estos días, las universidades están teniendo las reuniones de coordinación con los centros de Secundaria y el profesorado.

Lo que no cambiará será el contenido, pues aún no afecta la nueva ley educativa estatal, la Lomloe, que ha empezado a implantarse este curso en los niveles impares. Así, el alumnado que se presenta a la selectividad ha finalizado el Bachillerato según la anterior ley. Será ya en 2023-24, cuando llegue a las pruebas la primera 'promoción Lomloe', que habrá realizado el Bachillerato acorde a la nueva ley.

No obstante, los cambios más grandes seguramente lleguen algún curso después, para no afectar al alumnado. En concreto, para 2026-27 el Gobierno ya plantea una prueba de madurez académica que se complementará con (menos) exámenes específicos, en los que lo importante no será la memorización, en consonancia con la enseñanza que plantea la Lomloe.

Horario por asignaturas

Como es habitual, las pruebas de distribuirán a lo largo de tres días en horario de mañana y tarde. Comenzarán el primer día a las 9:30 horas con el examen de Historia de España, seguido del de Valenciano, ambas materias obligatorias y comunes. Por la tarde, la sesión se reanudará a las 15:30 horas con los exámenes de Economía, Biología y Cultura Audiovisual, y finalizará a las 17:45 horas con los exámenes de Física e Historia del Arte.

El segundo día es el turno de los exámenes de Castellano e Inglés por la mañana y de las optativas de Química, Diseño e Historia de la Filosofía a las 15:30 horas y de Dibujo Técnico, Geología y Geografía a las 17:45 horas.

El último día de exámenes comenzará a las 9:30 horas con las pruebas de Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte y continuará a las 11:45 horas con Matemáticas Aplicadas. La jornada finalizará a las 15:30 horas con los exámenes de Griego, Artes Escénicas, Alemán, Francés e Italiano.

Mayores de 25 y 45 años

Las personas que optan a acceder a la universidad a través de los cupos reservados a mayores de 25 y 45 años se examinarán de las pruebas de acceso los sábados 29 de abril y 6 de mayo.

Los exámenes comenzarán el día 29 de abril a las 9:00 horas con la asignatura de Castellano, seguida de Valenciano a las 10:15 horas, Comentario de Texto a las 11:30 horas y finalizarán el día los exámenes de Física y Filosofía a las 13 horas.

La segunda sesión de exámenes se celebrará el 6 de mayo y comenzará a las 8:45 horas con los exámenes de Técnicas de Expresión Plásticas y Matemáticas, seguida a las 10:15 de la prueba de Lengua Extranjera, a las 11:30 las asignaturas de Química e Historia, y acabarán las pruebas a las 12:45 horas con la realización de los exámenes de Biología, Geología, Dibujo Artístico y Dibujo Técnico.

Los resultados de las pruebas se publicarán el viernes 12 de mayo a partir de las 14:00 horas.