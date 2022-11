"Mi conciencia en 1936 de lo que ocurría y se avecinaba era mínima"

Amb motiu del cinquanta aniversari de l’inici de la Guerra Civil, el Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València decidí dedicar-li al tema un número monogràfic d’Estudis d’Història Contemporània del País Valencià, una revista fundada el 1978 i de la qual es van publicar deu números fins el 1991. La coordinadora del número va ser la professora Aurora Bosch, especialista en el període, que li va demanar un article a Joan Fuster, «a caballo entre la crónica personal y ciudadana». La professora Bosch li comentava que ja comptaven amb un article de Ronald Fraser, que efectivament després seria publicat, i una entrevista amb Pierre Vilar, que finalment no hi aparegué. També li deia que havia enviat a Fraser les memòries de la vídua d’un anarquista de Sueca afusellat després de la guerra, Camil Albert, que s’havien publicat als Quaderns de Sueca a instàncies del mateix Fuster. Bosch acabava la carta excusant-se per no haver-li escrit en català, llengua que no dominava del tot.

Valencia, 30 octubre

Sr. D. Joan Fuster

Distinguido señor, el motivo de la presente carta es proponerle que colabore en el número especial que la revista Estudis d’Història Contemporània del P.V. prepara para el año 86, con motivo del cincuentenario de la guerra civil.

Como responsable y organizadora del citado número, me gustaría que Vd. colaborara con un artículo que reflejara como se vivieron aquellos momentos en su entorno y la repercusión que a su juicio ha tenido y tiene sobre la sociedad suecana y valenciana. Es decir, un artículo a caballo entre la crónica personal y ciudadana.

Ya contamos para el citado número con una entrevista con P. Vilar y con un artículo que nos hará Ronald Fraser, en el cual tratará de explicar qué significa para un aristócrata británico su interés por España y en concreto por la guerra civil. Por cierto, en relación con R. Fraser, he de decirle que le he enviado las interesantísimas memorias de Camilo Albert. Ya le haré llegar sus impresiones sobre el libro.

Me gustaría muchísimo que Vd. colaborara en este número, y espero que el hecho de no haber utilizado el catalán como vehículo de expresión, no entorpezca nuestra posible comunicación. Lamento mucho este hecho, que espero remediar en un futuro próximo, pero he nacido y he vivido en Valencia y mi catalán hablado es bastante malo y el escrito no existe.

Espero con interés sus noticias. Muchas gracias de antemano, le saluda atentamente,

Aurora Bosch

29 nov. 83

A Aurora Bosch,

Valencia.

Querida amiga:

Perdona que haya dejado pasar un mes entero sin contestar tu amable carta. La causa ha sido pura falta de tiempo. Lo siento.

En realidad, el tema que me propones para la revista Estudis d’Hist. Cont. resulta muy tentador. Me temo, sin embargo, que yo no sabría cómo «afrontarlo». Viví la guerra de España entre los 14 y los 17 años, pero casi sin darme cuenta. Bueno: cuenta sí que me di, ¡y tanto!, aunque de una manera parcial, bastante turbia, diría que un poco alucinada. A estas alturas, además, mi memoria me juega la «mala passada» de resistirse a concretar y, sobre todo, exhumar las imágenes mías de entonces. Por lo demás, se me interfieren otros recuerdos personales, los de una adolescencia muy metida en ella misma, con todos los problemas críticos —de «crisis»— propios del caso. Si hubiese tenido aptitudes de novelista, quizá habría intentado bosquejar una visión «subjetiva» de aquello. En fin…

No sé quién podría escribirte el papel que me pides a mí. Sospecho que habrás de escoger entre una posible «crónica personal» y una visión «histórica», y lo primero solo podría proporcionártelo alguien de mi edad, o mayor, con el valor estricto de «testimonio», y lo segundo, tal vez, algún colega tuyo de Facultad, si alcanza a disponer de una información relativamente amplia y segura. Las dos cosas juntas serán difíciles de conseguir. Por lo menos, ignoro si existe una persona, en nuestro pequeño mundo cultural, capaz de asumir la doble condición de tu propuesta. De todos modos, mi perspectiva resultaría notoriamente falaz: fui un «niño de derechas», como diría el señor Umbral (y, lo que es peor, sin saber que lo era), y la óptica de un pueblo rural como Sueca no sería representativa del País Valenciano.

De verdad, me gustaría complacerte, y hasta me gustaría «desahogarme» en términos autobiográficos. Puedo asegurarte que mientras Casares Quiroga se negaba a admitir la inminencia de la sublevación del 36, en el casino carlista de Sueca se hablaba del asunto con un desparpajo tan enorme, que hasta yo —14 años, insisto— estaba al cabo de la calle. Luego vino lo que vino. Como puedes suponer, mi conciencia de lo que ocurría y se avecinaba era mínima. Yo andaba obsesionado por la cosa religiosa, por el sexo, por el idioma —fue por aquellos días que «descubrí» (o empecé a descubrir) el drama lingüístico valenciano—, y, enseguida, por el miedo y por el hambre. Mi padre, además de ser carlista, se ganaba la vida confeccionando imágenes de cristos, vírgenes y santos para la clientela local piadosa, y se quedó sin trabajo. Nunca comí «mejor» que en aquellos días: un mendrugo de pan, unas acelgas, el bendito arroz de cada día, una gota de aceite de «estraperlo», eran todo un «acontecimiento» para mi paladar y mi estómago. Etcétera. Todo eso, sin duda, podría contarlo. Pero ni sería un «testimonio» válido, desvirtuado por mi reflexión posterior, ni sería «historia». Podría dar de sí un artículo de muchas páginas, incluso un libro. Solo que no me atrevo. O, si me atreviese, no sería lo apropiado para tu revista.

Sea como sea, y si en algo puedo ayudarte, no dudes en acudir a mí. Y no te hagas una montaña con el problema de la lengua. El catalán no es el sánscrito, por una parte, y, por otra, yo no me como a los castellanoparlantes. Supongo que no te costará demasiado familiarizarte, de palabra y de letra, con la lengua de tu pueblo, lengua de que, seguramente, te privaron tus papás. También eso es «historia»: concretamente, es el pedazo de historia a que me dedico en mis ratos libres. No habrás de esforzarte en exceso. Y te escribo en castellano para disipar tus aprensiones.

Cordialmente,