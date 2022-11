Cinco mujeres. Elena Durá, Belén Franch, Elisa Valía, Débora Domingo y Raquel Ejerique. Cinco féminas con sus respectivas cinco historias de éxito laboral y profesional que, a pesar de los residuos machistas y de desigualdad que aún persisten en la sociedad, han conseguido sus metas, sus aspiraciones; mujeres de referencia en ámbitos en los que, hasta hace unas décadas, era difícil encontrar mujeres líderes.

Sus historias inspiradoras, su liderazgo profesional denota que la sociedad ha evolucionado –y mucho–, pero aún persisten trabas y obstáculos para las mujeres: los prejuicios de género, la asunción inherente de roles asociados al cuidado, la falta de representatividad de las mujeres en los ámbitos científicos y técnicos o la maternidad y conciliación familiar.

La sociedad ha avanzado, pero no tanto como se desearía. Es uno de los grandes titulares que se lanzaron en el evento eWoman, organizado por Levante-EMV, Prensa Ibérica y CaixaBank -que contó con la representación de su director territorial en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa-, con el patrocinio de Àpunt y Acciona y la colaboración del centro de innovación Las Naves y la asociación de empresarias y profesionales EVAP.

La cita —se celebró el pasado jueves, en las Naves— quiso servir de altavoz para ejemplificar la historia de estas cinco mujeres líderes y evidenciar que es posible alcanzar puestos de responsabilidad en ámbitos tan diversos como el sector financiero, la ciencia, el ámbito educativo, la política o el periodismo. Porque tener ejemplos, tener referentes sirve a las niñas del presente para aspirar a ser las mujeres líderes del futuro.

Como cada año, la iniciativa eWoman quiso reconocer la labor profesional e innovadora en favor de la igualdad en tres categorías: trayectoria profesional by CaixaBank, deporte e igualdad. Los galardones fueron Regina Monsalve, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón; la jugadora del Valencia Basket, Ana Gómez; y el feminista Agustín Zaragoza, respectivamente.

La apertura del acto estuvo a cargo del secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Rubén Sancho, quien remarcó el papel de las mujeres, especialmente las jóvenes y los movimientos feminista y ecologista, para «construir un mundo más vivible y habitable».

Sancho fue uno de los que más incidió en que «queda mucho por hacer», por lo aplaudió la propuesta de eWoman de visibilizar estos «espejos motivadores» que son ejemplos de «experiencias de mujeres que han triunfado en espacios masculinizados».

«Uno de los retos más importantes de nuestra sociedad —, afirmó— es hacer que el trabajo de las mujeres sea económicamente relevante, productivo y no reproductivo, para que la igualdad de género sea plena y efectiva en cualquier espacio».

Mujeres en puestos directivos

El porcentaje de mujeres en puestos de dirección en España se sitúa en el 38 % en 2022, cifra que supone un nuevo récord, pero sin equiparar aún la representación masculina a la femenina.

En el caso de CaixaBank, por ejemplo, su media supera la nacional; es del 41,3 %. «No he tenido nunca la sensación de estar en desigualdad, ni me lo he planteado», reconoció Elena Durá, directora de Área de Negocio de CaixaBank en la Ribera del Xúquer.

« La actitud es el gran poder del ser humano. Podemos conseguir lo que nos propongamos» ELENA DURÁ - DIRECTORA DE ÁREA DE NEGOCIO DE CAIXABANK EN LA RIBERA DEL XÚQUER

Su experiencia no es la norma general, puesto que dos de las cinco ponentes conviven en entornos mayoritariamente masculinos. Es el caso de Elisa Valía, concejala del Ayuntamiento de València y presidenta de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). «Soy la única mujer en la mayoría de reuniones del sector del ciclo del agua», confesó. La falta de paridad no es la única desigualdad con la que tiene que lidiar, sino que se enfrenta a situaciones en las «que se me cuestiona por ser mujer»; en ocasiones porque se dirigen a hombres por debajo de su rango en vez de a ella u otras en las que se ve sometida a un «escrutinio físico».

« Las periodistas hemos publicado desigualdades, que sufríamos en silencio en las redacciones» RAQUEL EJERIQUE - DIRECTORA DE INFORMATIVOS DE ÀPUNT

Raquel Ejerique, directora de informativos de Àpunt, destacó la baja presencia de mujeres en puestos directivos de los medios de comunicación: «Aunque las mujeres representamos el 63 % de las redacciones, solo un 13 % ocupamos puestos directivos». Y aprovechó para realizar una confesión: «Las periodistas hemos estado años publicando las mismas desigualdades que sufríamos dentro, pero de las que nunca hablábamos».

Estas desigualdades se producen a pesar de que, como argumentó Durá, «las mujeres tenemos ventajas competitivas inherentes que nos hacen muy valiosas para el liderazgo». Entre ellas, destacó la sensibilidad, la empatía, la resiliencia, la capacidad de análisis desde diferentes puntos de vista o la empatía.

Roles de género

Según las diferentes ponentes, los estereotipos son parte de los responsables de la construcción de los roles de género. Para romperlos, «hemos de combatir el miedo, que nos deja inmóviles y nos impide avanzar y crecer», expresó Durá.

Valía, por su parte, se sinceró al admitir que «no sé que hago exactamente por ser mujer y qué por mi forma de ser» porque «nunca he asumido el rol de género que debería tener».

La presidenta de la Emshi animó a todos los presentes a participar activamente en la deconstrucción del género y advirtió que no se ha de asumir que «el liderazgo femenino es de una determinada manera»; una asociación que «aunque de manera distinta, sigue imponiéndonos límites como mujeres; no todas lo hacemos igual».

« Tuve suerte de crecer en un entorno limpio de roles de género; ha marcado mi vida» ELISA VALÍA - CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA Y PRESIDENTA DE LA EMSHI

A pesar de las persistentes reticencias en aceptar la feminidad en la toma de decisiones, «los diferentes roles hacen que las organizaciones sean más completas, creativas e innovadoras —arguyó Durá—. Somos distintos pero necesarios y complementarios».

La mujer en la ciencia

«Si no hay referentes femeninos, las niñas seguirán pensando que los científicos son hombres con bigote», expresó Débora Domingo, vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los Campus de la Universitat Politécnica de València (UPV).

Con el objetivo de difundir el papel de las mujeres científicas, la institución está llevando a cabo el proyecto «Mujeres de ciencia», que ha llenado la ciudad de València de murales —hay pintados ya cerca de 30— en colegios, a los que acuden las protagonistas de los mismos. «Están en carne y hueso en los colegios, para que el alumnado interactúe con ellas» y, de este modo, «aumentar la vocación científica y técnica de las mujeres».

« Sin referentes femeninos, las niñas pensarán que los científicos son hombres con bigote» DÉBORA DOMINGO - VICERRECTORA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS CAMPUS DE LA UPV

Ellas siguen siendo parte minoritaria en los estudios universitarios. «Cada vez, menos mujeres estudian física», reconoció Belén Franch, profesora de la UV y premiada por la Nasa por sus trabajos en teledetección en agricultura.

En su caso, fueron sus profesoras de física y matemáticas las culpables de que se dedicara a la ciencia. Tras su paso por EE UU ha regresado a València, gracias al programa Generación Talento de la Generalitat Valenciana: «Nos abrió una ventana de posibilidades a muchos, con contratos muy buenos asociados a un proyecto».

Conciliación familiar

Los tiempos cambian; el reparto de roles en las familias, también. Aún así, pervive la concepción mayoritaria de que las mujeres están al cargo de los cuidados de las personas mayores y los niños. «No solo las mujeres somos compasivas y cuidadoras —, afirmó Valía—. Nos lo han hecho creer».

Tras la maternidad, muchas mujeres se enfrentan, como narró Ejerique, al dilema de tener que elegir. «Al final, entiendes que no has de cambiar tú, tenemos que cambiar el sistema —, explicó—. Si eres madre, el ascenso sólo es posible para quien pueda pagar la conciliación». En el caso de Franch, la falta de conciliación maternal en EE UU —«allí no existe la baja maternal; no la tuve con mis dos hijos»— fue una de las razones que la hizo regresar a España.

«Volví a València des de EE.UU. por las dificultades para conciliar sin tener a mi familia» BELÉN FRANCH - CIENTÍFICA GALARDONADA POR LA NASA Y PROFESORA DE LA UV

El apoyo familiar es fundamental. «Sin mi marido, no estaría aquí», confesó Durá quien, con sólo 26 años, dirigía una oficina bancaria. De hecho, la mayoría de las cinco ponentes agradeció a sus familias por ser parte responsable de su éxito profesional. Pero, también, lo es el apoyo laboral y la importancia de trabajar en equipo. Ejerique compartió su lema: «Quien camina sola, llega antes; pero quien camina en equipo, llega mucho más lejos».