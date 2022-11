Jerónimo Muñoz y la supernova de 1572: cosmología y humanismo

Hace ahora justo 450 años, el 11 de noviembre de 1572, Tycho Brahe, un joven aristócrata danés apasionado por la astronomía, observó desde la abadía de Herrevad —hoy en territorio sueco—una nueva estrella en la constelación de Casiopea. Brahe no fue el único en Europa que se quedó atónito ante aquella aparición estelar. Esa misma noche, unos pastores y calcineros de Torrent, acostumbrados a trabajar de noche y observar la bóveda celeste e identificar el patrón de W que forma la constelación de Casiopea, se sorprendieron al observar ese intruso celeste y alertaron de su presencia al catedrático de hebreo, matemáticas y astronomía del Estudi General, Jerónimo Muñoz.

Jerónimo Muñoz (Valencia, cir 1520 – Salamanca 1591) había obtenido el grado de Bachiller en Artes en la Universitat de València en 1537. Años más tarde completó su formación en diferentes países europeos. Después de su regreso a Valencia, fue nombrado catedrático de hebreo (1563) del Estudi General y posteriormente unió a esta la cátedra de matemáticas, según consta en el Manual de Consells «atesa la qualitat de la persona del dit Mestre Munyos, per ser aquell molt senyalat y eminent en totes sciences, senyaladament en Matemàtiques y Ebraich». Tal era su reconocimiento que el propio Rey Felipe II, ante la expectación que la nueva estrella había despertado en toda Europa, encargó a Muñoz que le informara sobre el fenómeno astronómico, sus observaciones y su interpretación.

Pero ¿qué era ese objeto que tanto llamó la atención a pastores, astrónomos, filósofos, clérigos, nobles y reyes? En 1945, el astrónomo americano Walter Baade, estudiando las observaciones de Tycho Brahe y de algunos de sus coetáneos, llegó a la conclusión de que se trataba de una supernova. Jerónimo Muñoz tituló al tratado sobre la estrella nueva: «Libro del Nuevo Cometa», pero a continuación indicó «y del lugar donde se hazen; y como se verá por las Parallaxes, quán lexos están de tierra…». Era difícil en círculos académicos y escolásticos discutir la concepción aristotélico-escolástica de los cielos que los hacía inmaculados e inmutables. Pero la aparición de una nueva estrella en el cielo y su progresiva desaparición parecían contradecir esa concepción. El brillo de la supernova alcanzó rápidamente su máximo a mediados de noviembre de 1572, para disminuir paulatinamente hasta perderse completamente de vista en marzo de 1574. Desde Aristóteles se pensaba que cambios así solo podrían darse en la región sublunar (dada la concepción geocéntrica del cosmos): nada podía cambiar en la región más allá de la Luna. Por lo tanto, la estrella nueva, o era un fenómeno propio de la región sublunar, o claramente ponía en entredicho la naturaleza inmutable del cielo, aceptada durante siglos.

Muñoz compartía la idea de algunos astrónomos de la época de que los cometas eran propios del cielo y no meteoros de la atmósfera. Como además quería explicar la aparición de la supernova por causas naturales, prefirió considerarla un cometa y no una nueva estrella de aparición sobrenatural como hicieron otros varios autores, incluido Tycho Brahe. No obstante, Muñoz no dejó de señalar que «En ningún autor hallo cometa semejante a este, el cual más parece estrella que cometa», «hasta ahora ha guardado inviolablemente las leyes de movimiento del primer móvil, como si fuera una estrella fija».

Las observaciones de Jerónimo Muñoz fueron recogidas y comentadas elogiosamente por destacados astrónomos, entre ellos por el gran astrónomo danés Tycho Brahe ya mencionado y por Thaddaeus Hagecius, médico y astrónomo del emperador Rodolfo II en Praga. Además, el libro de Muñoz sobre la nueva estrella fue traducido al francés. Así, con sus observaciones y obras Muñoz intervino en los debates astronómico-cosmológicos, en la reestructuración del saber y en la crisis de la cosmología tradicional.

Jerónimo Muñoz es sin duda uno de los científicos y humanistas más destacados de la historia valenciana. Cultivó casi todas las ramas de las disciplinas matemáticas: aritmética, geometría, trigonometría, óptica y astronomía y sus aplicaciones, a saber, cartografía y geografía, náutica, topografía, y astrología. También se interesó por la balística, realizando experiencias de tiro en Salamanca. Aunque publicó pocas obras, se conservan manuscritos autógrafos o copias realizadas por discípulos suyos de todas estas materias. Además, tenía un gran dominio del hebreo y del griego y una excelente formación literaria y filosófica, por lo que su perfil como matemático se corresponde bien con los científicos-técnicos-humanistas del periodo renacentista que contribuyeron notablemente a crear las condiciones de posibilidad de la ciencia moderna y su emergencia.

Formador de cosmógrafos

Junto a sus enseñanzas en la universidad, Muñoz llevó a cabo actividades relacionadas con la técnica como asesor o experto, realizando trabajos de agrimensura, hidráulica y cartografía. El mapa del Reino de Valencia publicado por Abraham Ortelio (1584/85) se realizó a partir de los trabajos de Muñoz, que también llevó a cabo una Descripción y censo del Reino.

En 1578 Muñoz se trasladó a Salamanca en cuya Universidad ocupó las cátedras de hebreo y matemáticas hasta su muerte en 1591. En Salamanca formó a un buen conjunto de destacados cosmógrafos y matemáticos.

La Universitat de València ha decidido, acertadamente y a propuesta de los firmantes de este artículo, celebrar con diferentes actividades el V centenario del nacimiento de Jerónimo Muñoz, celebración a la que deberían unirse otras instituciones valencianas.

La constelación de Casiopea con la nova, en el tratado Dielexis de Thaddaeus Hagecius (1574). Imagen de http://www.atlascoelestis.com/