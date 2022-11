Jorge Tamayo: "Con más energía en la atmósfera la meteorología va a ser más violenta"

La entrevista tiene lugar en las horas previas a la última DANA, que ha tenido especial afección en numerosos puntos de la Comunitat Valenciana y obliga a extremar la vigilancia en el Centro Meteorológico de València. La recurrencia de estos eventos cada vez más virulentos, los efectos del cambio climático y cómo comunicarlos son cuestiones que se abordarán a partir de este jueves en el Caixaforum. Acudirán expertos en la materia, desde meteorólogos como Jorge Tamayo a investigadores y científicas, pero también divulgadores ambientales.

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo certificó que la temperatura superficial del mar había estado por encima de los 27 grados durante 43 días consecutivos. Y en noviembre sigue muy caliente.

El calentamiento global se está traduciendo en muchos fenómenos, como este. Eso es algo que se venía avisando y ya se está confirmando. Hace veinte o treinta años los datos ya mostraban lo que iba a pasar. El problema del cambio climático es que es un fenómeno gradual, como una enfermedad crónica. Está ahí y va avanzando.

¿No hay solución ya?

Se puede parar, pero nos va a costar mucho. Muchísimo.

¿Qué espera la gente como usted de la Cumbre del Clima que se está llevando a cabo en Egipto?

Que se aprueben las medidas necesarias para mitigar los efectos del calentamiento global. La temperatura sube porque están aumentando los gases de efecto invernadero. De todas formas, hagamos lo que hagamos no empezaremos a notarlo hasta dentro de veinte o treinta años. La inercia es enorme. Hay que seguir avanzando en los acuerdos de París, porque si no hay una reducción de las emisiones las temperaturas van a seguir subiendo y posiblemente de forma dramática cuatro o cinco grados. No sabemos lo que puede pasar con un incremento de esta magnitud.

¿Eventos más extremos aún?

Con más energía en la atmósfera normalmente la meteorología va a ser más violenta. Las sequías en general van a ser más intensas y también las inundaciones.

A este paso ¿podríamos llegar a los 50 grados en verano?

Muy probablemente vamos a llegar a los 50 grados en verano, sí. Estamos yendo a eso...

Oigo mucho la frase esa de que olas de calor y episodios de gota fría hemos tenido siempre aquí.

Lo importante no es lo que me pasa puntualmente un día o un verano. La clave es que si voy cogiendo los veranos desde el año 2000 voy viendo que todos son mucho más cálidos que los que tenía desde los años sesenta y los ochenta. Lo que hemos observado es que no se baten récords prácticamente de temperaturas mínimas. Los picos siempre son por arriba, nunca por abajo. Temporales como Gloria dejarán de ser extraordinarios y formarán parte de la normalidad.

¿Llegamos tarde para las medidas de adaptación en general y en las urbes en particular?

Habría que empezar a pisar el acelerador, no queda más remedio. Modificando infraestructuras, naturalizando paseos marítimos o modificando las zonas que a lo mejor no eran de riesgo y pasarán a serlo a partir de ahora. Igual ocurrirá con los cultivos, trasladándolos a zonas más altas y más frescas. En el primer mundo son medidas caras, pero factibles. Costarán, pero se pueden hacer. Otra cosa son los países menos desarrollados.

El catedrático Jorge Olcina estudia las que empiezan a llamarse lluvias explosivas, las que son muy torrenciales en poco tiempo.

Son aquellas con más de 60 litros y hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora, que no son nuevas, lo que pasa es que ahora son muy frecuentes. Son un problema y hay que actuar en la planificación urbanística, con tanques de tormenta o sistemas para evacuar el agua.

¿Qué hacemos con los negacionistas? ¿Cómo se combaten?

¿Y los terraplanistas? Las evidencias están ahí. Somos la primera generación que es consciente del cambio climático y la última que va a poder actuar sobre él. Las siguientes posiblemente solo puedan sufrirlo. Iremos a un nuevo clima. Probablemente la humanidad no va a desaparecer, pero nuestra forma de vida sí va cambiar. Y mucho.

Cuando se asoman a los monitores y ven la formación de eventos tan extremos ¿no da vértigo?

Sobre todo nos genera mucha responsabilidad. Hay que estar muy encima de los fenómenos, vigilando y viendo hasta qué punto se intensifican más de lo que estaba previsto. No hay que pasarse, ni quedarse corto para que la ciudadanía tenga información rigurosa y sepa cómo debe actuar. Hay muchos otros sectores afectados, como puede ser la aviación.