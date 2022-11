Las lluvias torrenciales del sábado dejaron registros espectaculares en un corto espacio de tiempo que activaron las alarmas en diversas localidades de l’Horta Sud y el Camp de Túria. La tromba de agua llegó a provocar el desbordamiento del barranco de la Presa, en Manises, y de la Saleta, que atraviesa el casco urbano de Aldaia y que dejó calles completamente anegadas.

Para evitar estas inundaciones, los ayuntamientos de los municipios más golpeados por la Dana ponen el foco en la necesidad de canalizar los cauces del agua y mantener la limpieza de los mismos. Una reivindicación que choca con la lentitud de los trámites para autorizar las actuaciones, algo que critican a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Conselleria de Agricultura. También censuran la falta de competencias de las corporaciones locales para intervenir en los tramos que se escapan de su término municipal.

El centro de Aldaia recuperó ayer una cierta normalidad, pese a que el sábado se vivieron escenas de «pánico», según el alcalde del municipio, Guillermo Luján. Aunque el miedo se mezcló con la «indignación» ante la necesidad de poner solución a los problemas generados por el barranco de la Saleta, que lleva 40 años a la espera de una canalización. «Llovió mucho, eso es indiscutible, pero llevamos décadas esperando una solución. Necesitamos que no llegue tanta agua al casco urbano y eso sería posible con una canalización», explica el responsable municipal. «Hay un atasco de informes sectoriales en la Conselleria de Medio Ambiente», añade. «No quiero que en un futuro tengamos que lamentar una tragedia innecesaria».

A juicio de Luján, «es el momento de llevarlo a cabo porque tenemos la voluntad y la financiación gracias a los fondos europeos». El munícipe asegura que el suceso vivido el sábado, el de la crecida del barranco, ocurre «cada año», algo que deja a sus vecinos en una situación de vulnerabilidad. El barranco atraviesa el centro de la población y colinda con la estación de tren. Según advierte el alcalde, el 15% de la población vive cerca del barranco, unas 5.000 personas con la mirada fija en la crecida del agua cada vez que hay un aviso de tormenta.

Una situación similar viven en Riba-roja, aunque en el caso de esta localidad, parte de la presión por la crecida del agua de su barranco se vive desde las zonas comerciales. El pasado sábado cientos de empresas en el Parque logístico y el polígono El Oliveral se vieron afectadas por la crecida con «un coste económico considerable». Estuvieron incomunicadas durante varias horas. «La Confederación tiene un plan para que el Barranco del Pozalet desagüe en La Saleta, pero todavía está pendiente», incide el alcalde de la localidad, Robert Raga. Riba-roja estuvo incomunicada durante varias horas por los cortes en la CV 354, la A-3 y la CV 370, que comunica la localidad con Manises.

Limitado margen de acción

En Manises, una de las localidades afectadas por el desbordamiento del barranco, se acumularon 208,4 l/m2. Su alcalde, Jesús Borràs, reconoce que los «cuarenta minutos» durante los que estuvo cayendo piedra fueron «muy complicados». En la zona de La Mallà, una urbanización alejada del núcleo urbano, cuatro viviendas tuvieron que ser desalojadas y ya están en contacto con los propietarios para conocer «los daños que han sufrido». «Tenemos que ver todo lo que ha pasado, analizar y tomar las medidas necesarias», comparte.

Los 220,5 l/m2 que cayeron en Torrent también hicieron estragos. Ahora, afirma el alcalde Jesús Ros, toca recoger y arreglar todos los desperfectos que, por suerte, fueron solo materiales. En cuanto al tramo del barranco que pasa por el municipio Ros asegura que se mantiene «relativamente limpio», pero solo pueden intervenir en la suciedad «más superficial» y todavía sigue en algunos puntos «muy poblado de «caña y baladre». Una circunstancia que esta vez, en el caso de la localidad, «no ha dificultado el paso del agua».

En otros pueblos, aunque llovió con fuerza, la intensidad fue menor y no tuvieron problemas mayores de desbordamientos. Es el caso de Catarroja, por donde transcurre el barranco del Poyo, también conocido con el barranco de Chiva-Catarroja. Allí la canalización funciona bien y el cauce es amplio. «Hacemos constantemente limpiezas y actuaciones para evitar inundaciones puntuales», subraya el alcalde de la localidad. No obstante, Jesús Monzó denuncia que «no se pueden delegar a los ayuntamientos todas las competencias de unas infraestructuras que afectan a más de un municipio». «Con los contratos que tenemos no podemos hacer actuaciones en los barrancos que están fuera del término municipal», añade. Por eso, pide a las administraciones competentes que se realicen actuaciones «conjuntas y coordinadas», aprovechando, por ejemplo, la inyección de los fondos europeos. Monzó también critica la lentitud de los trámites para autorizar las intervenciones. «Se puede hacer más. El barranco continúa teniendo muchísima suciedad desde Chiva hacia Catarroja en zonas que no son urbanas y aquí tenemos un problema», señala.

Monzó recuerda también que el Poyo desemboca en l’Albufera y es allí donde va a parar toda la acumulación de sedimentos. «Los municipios no podemos asumir lo que nos toca y lo que no; y si debemos hacerlo que nos transfieran las competencias y el dinero», defiende.

Problemas históricos

En l’Eliana no tuvieron «grandes sobresaltos» este sábado, aunque sí registran distintos «puntos críticos» que tuvieron que vigilar durante el episodio de fuertes lluvias. La consecuencia más importante de la tromba de agua fue el reventón del colector de aguas fluviales que transcurre por el barranco de Mandor. Un problema histórico en el municipio. «La CHJ nos dice que ellos no tienen la competencia, que el Estado la cedió a la Generalitat, y la Conselleria de Agricultura dice que tampoco es competente. Estamos en tierra de nadie», declara el alcalde, Salva Torrent. Hace unos años, apunta, la Confederación hizo una reparación en el colector, pero según el primer edil «quedó un tramo sin arreglar».