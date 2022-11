El PP se desmarca del pacto contra la inflación y lanzará un plan propio

El PPCV no se sumará a la Alianza Valenciana contra la Inflación. El presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, ha adelantado este lunes que su formación no firmará el documento final de la cumbre, promovida por el Consell y en la que participan los municipios, la FVMP y los agentes sociales, ya que considera que la iniciativa es "insuficiente" y que solo exige esfuerzos a los ayuntamientos.

Mazón, que ha adelantado que su grupo presentará una batería de medidas contra la inflación independiente en las Corts, ha criticado que el pacto es una maniobra de estética de la Generalitat en la que "solo busca la foto" y que sus resultados serán "papel mojado", un extremo que no le impedirá asistir al cierre del evento, según él mismo ha confirmado.

Los populares cargan contra el acuerdo autonómico porque descarga toda la responsabilidad en las corporaciones locales, tal como ha denunciado Mazón, y no en el Consell ni en el Gobierno central, a quienes acusan de elevar la recaudación como fruto de ese aumento del coste de la vida. “Nos parece una puesta en escena que no va a beneficiar a quien más lo necesita. Es un documento insuficiente, poco ambicioso y concretado solo en los ayuntamientos", ha afeado.

El alicantino considera que "solo hay obligaciones para los municipios", a los que el Consell "pide reducir o suprimir tasas mientras Ximo Puig las sube para 2023 un 10 % y tampoco se exige ningún compromiso a la Generalitat o al Gobierno cuando son las dos administraciones que más van a ingresar por la subida de luz y carburantes", más de 1.000 millones en el caso del Botànic, según el PPCV.

Plan propio

Así, Mazón ha expuesto cuatro medidas que según su partido sí tendrían efectos en esa lucha contra la inflación de forma "inmediata": un bono luz por valor de 100 millones para pequeñas empresas y autónomos, la puesta en marcha de centrales de compra de electricidad unificadas, la supresión del aumento de tasas autonómicas (congeladas por el covid) y la activación de un fondo municipal que compense el aumento de la luz a cargo del Gobierno y "de los 30.000 millones extra" que según el alicantino ha ingresado el Estado.

Pese a desmarcarse de la iniciativa autonómica, Mazón ha negado que el 'no' del PPCV responda a un endurecimiento de su oposición a medio año de elecciones. En ese sentido, ha recordado que los populares sí firmaron acuerdos como Resistir o Alcem-nos, pero que en esta ocasión no puede prestarse "a una foto para que parezca que se lucha contra la inflación cuando no se está haciendo nada".

Esquiva la marea blanca contra Ayuso

En lo que no ha querido entrar Mazón ha sido en la multitudinaria manifestación que el domingo llenó las calles de Madrid en defensa de la Sanidad pública y contra la gestión de la presidenta autonómica, la popular Isabel Díaz Ayuso. El alicantino ha evitado confrontar con la madrileña y ha optado por poner el foco en la situación del sector en la C. Valenciana.

"Las manifestaciones son legítimas", se ha limitado a decir sobre la marcha de la capital. Y ha "recomendado analizar los datos" de la Sanidad valenciana, incidiendo en el "prejuicio lingüístico" que según él tiene lugar en la autonomía, donde "la última ocurrencia ha sido que el valenciano cuente el triple que un doctorado".