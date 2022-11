El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Pleno del Consell prorrogará la rebaja de las tasas y los precios públicos frente a la inflación, y concederá ayudas para reparar los daños provocados por las fuertes lluvias de los últimos días.

El president ha realizado este anuncio durante su intervención en la clausura de la cumbre municipal Alianza Valenciana contra la Inflación, en la que han participado representantes municipales y agentes sociales con el objetivo de poner en común medidas para paliar los efectos de la escalada de precios en las familias.

"Destaca que la rebaja del 10 % de las tasas y precios públicos se mantendrá hasta agosto de 2023"

Puig ha destacado que la prórroga de la rebaja del 10 % de las tasas y de los precios públicos que ya está siendo aplicada por el Consell, se mantendrá hasta agosto de 2023, a través de un decreto que será aprobado en las próximas semanas y que entrará en vigor el 1 de enero.

Respecto a las ayudas para reparar daños por el último episodio de lluvias, el president ha mostrado su solidaridad con las familias y los municipios afectados, y ha indicado que el Consell aprobará en su próxima sesión plenaria estas ayudas que permitirán realizar actuaciones en los términos municipales más afectados, especialmente en las comarcas de l’Horta Sud, el Camp de Túria, la Plana Baixa, i el Maestrat.

Puig ha abogado por el trabajo conjunto de todas las administraciones para aplicar medidas estructurales que permitan reforzar la lucha contra el cambio climático, lo cual ha considerado como una estrategia para garantizar el futuro de la Comunitat Valenciana.

Reglas fiscales

Durante su intervención, el president ha pedido “máxima sensibilidad” al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea respecto de sus decisiones acerca de los tipos de interés y de las reglas fiscales, porque según ha señalado “no podemos dar respuestas como las que se dieron durante la crisis financiera” y ha instado a las instituciones europeas a aplicar “reglas fiscales que atiendan a la necesidad de la inversión pública”.

En el transcurso del acto ha abogado por la “unidad” de acción de todas las instituciones valencianas y la “confianza” en que se trata de una situación temporal para afrontar la repercusión de la inflación generada por la guerra en Ucrania, y ha recordado que se trata de la misma vía seguida durante la pandemia para contribuir a la recuperación de la Comunitat Valenciana.

Puig ha insistido en que la situación obliga a una “respuesta pública conjunta” y a tomar medidas en el marco de las competencias de cada institución, como las que ya está aplicando la Generalitat, entre las que ha mencionado la reducción de tasas a estudiantes y familias, ayudas directas a autónomos, la gratuidad del transporte público para menores de 30 años, así como su rebaja para el resto de la ciudadanía, y la reforma fiscal que beneficiará al 97 % de la población.

Ha asegurado que con la crisis de la covid la sociedad valenciana ya se unió con pactos como ‘Alcem-nos’ con decenas de acciones que dieron sus frutos. Ha asegurado que la inflación es el virus que extiende en populismo y aseguró que se van a dar respuestas a la crisis por la guerra totalmente distintas a las de la crisis de 2008.

Según Mazón la propuesta es solo un cambio de nombre de los mismos recursos. Lo que antes eran fondos covid ahora pasan a llamarse fondos contra la inflación.

Mientras, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado que el PP no firmará el pacto valenciano contra la inflación. Los populares deciden no participar en esa alianza contra la inflación que propone el jefe del Consell, Ximo Puig, y que se ha presentado esta mañana en la Ciudad de las Artes porque solo es una puesta en escena que no va a beneficiar a quien más lo necesita. Según los populares solo hay obligaciones para los municipios pero ningún compromiso a la Generalitat o al Gobierno.

Según Mazón la propuesta es solo un cambio de nombre de los mismos recursos. Lo que antes eran fondos covid ahora pasan a llamarse fondos contra la inflación.

Mazón acusa a Puig de pedir a los ayuntamientos "reducir o suprimir tasas" mientras él las sube un 10% para 2023 y sigue haciendo negocio con la inflación exige a la Generalitat eliminar la subida del 10% de las tasas para 2023. "Puig pide a los ayuntamientos reducir tasas mientras él las sube y sigue haciendo negocio con la inflación"

El jefe del Consell también ha insistido en la necesidad de “coordinar acciones conjuntas, más corresponsabilidad y cooperación”, dejando de lado partidismos o disfunciones, y se ha referido como ejemplo de ello a la aprobación por unanimidad de la reforma fiscal del Consell aprobada la pasada semana en les Corts como un “hito” que ha considerado una “excepción positiva en el marco español”.

La cumbre Alianza Valenciana contra la Inflación también ha contado con la participación del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, quien ha subrayado que mientras persista la inflación “hay que tomar medidas adicionales, como las adoptadas por la Generalitat a través del Plan Reactiva con más de 900 millones de euros, el refuerzo de los créditos del IVF, la disminución de las tasas o el transporte gratuito”.

Asimismo, Arcadi España ha indicado que los presupuestos de la Generalitat para 2023 “son una herramienta para hacer frente a la inflación, con una mayor apuesta por el gasto social para reforzar los servicios públicos fundamentales. También la reforma fiscal, que apuesta por la progresividad y por ayudar a las clases medias y trabajadoras”.

El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha informado de una inyección de 20 millones de euros a los ayuntamientos valencianos para combatir la inflación con una dotación para inversión y gasto corriente en el marco de la cumbre organizada por la Generalitat bajo el título ‘Alianza Valenciana contra la Inflación’.

El máximo responsable provincial considera que bajar impuestos “no es la única solución” y avanza que el presupuesto de 2023 incluirá estos 20 millones junto al resto de ayudas directas a los municipios