Los 2.600 sanitarios de Alzira y Torrevieja se quedan fuera del proceso para consolidar plazas temporales

Son, de facto, trabajadores de la Conselleria de Sanidad desde que las dos áreas de salud fueran "rescatadas" de la gestión privada pero los cerca de 2.600 trabajadores subrogados en su día no tendrán la posibilidad de presentarse al macroproceso abierto para consolidar 9.700 plazas que están ocupadas de forma temporal a través de una oposición especial o, directamente, por un concurso de méritos.

Si no cambia, esta es una de las condiciones de la Administración sanitaria para llevar adelante el proceso de consolidación de plazas y uno de los motivos, aunque no el único, que provocó que los sindicatos en la mesa sectorial dejaran a solas a Sanidad de forma mayoritaria y no apoyaran su propuesta de baremación. Así, el acuerdo que la administración llevó ante los sindicatos generó un alud de críticas por la forma de puntuar los méritos ya que, según los sindicatos, estos van a favorecer que todo el proceso pueda ser impugnado ya que se va en contra de jurisprudencia de varios altos tribunales.

Así, se puntúa, por ejemplo más el tiempo trabajado dentro de la Comunitat Valenciana que el que se ha podido acumular en otras administraciones del país, algo que establece un precedente con el resto de oposiciones que se hacen habitualmente. En la valoración de méritos se tiene también más en cuenta, por ejemplo, el nivel de valenciano que haber conseguido una tesis doctoral. Y esto es importante ya que en buena parte de las plazas, la ley permite que se consoliden a través de un concurso solo de méritos y no por concurso-oposición.

Fuera a todo los que tengan un contrato fijo

De esta forma, y según la propuesta de Sanidad, las personas que en su día estaban contratadas por las empresas privadas que gestionaban la Ribera y Torrevieja y fueron subrogadas por Sanidad, no podrán presentarse para buscar consolidarse en una plaza ya que están considerados como personal laboral fijo a extinguir y Sanidad deja fuera explícitamente a todo el personal que ahora sea fijo.

Esto afecta directamente a todas las personas rescatadas de estas áreas pero también a muchos profesionales con contratos fijos (que no estatutarios) que trabajen en otras instituciones u organismos, como Bienestar Social, fundaciones de investigación o áreas como Salud Pública y veta el acceso a sanitarios con contrato fijo en otras instituciones del resto del país.

"Avisamos en su día en la mesa y lo seguimos haciendo. Están poniendo en riesgo todo el proceso, que puede acabar en los tribunales porque ya hay sentencias en este sentido", insistía ayer Rosa Atiénzar, secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la sanidad valenciana. "El que no sean incluidos puede abocar a un gran número de impugnaciones", añade el secretario general del sindicato médico CESM en la C. Valenciana, Víctor Pedrera.

No cuenta el tiempo trabajado en las áreas privatizadas

Y no solo los trabajadores fijos quedan excluidos del proceso, sino que el tiempo que cualquier persona haya trabajado en estas áreas tampoco computará como mérito si se presentan al proceso. "En todas las oposiciones que ahora se están haciendo las personas pueden aportar como méritos los meses trabajando en estas áreas privatizadas, y cuentan igual pero aquí están haciendo unos baremos muy distintos. Están haciendo un documento tan a medida para consolidar a las personas que están ya trabajando en sus puestos que todo terminará en los juzgados", apunta el secretario general del sindicato médico CESM en la C. Valenciana, Víctor Pedrera.

Tampoco los trabajadores del Hospital General de Valencia o del Provincial de Castelló, gestionados a través de un consorcio Sanidad-diputación salen bien parados. Según la propuesta de Sanidad, solo podrán presentarse para consolidar plaza dentro del consorcio ya que tendrán su propio proceso de estabilización "y aún estamos esperando conocer la baremación para los méritos ahí", explican fuentes sindicales.