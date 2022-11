El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, Juan José Zaplana, ha asegurado este martes en Alicante que la sanidad madrileña es "infinitamente mejor" que la valenciana, "tanto por los datos de las listas de espera, como por los diferentes ratios de médicos y enfermeros por cada mil habitantes".

Zaplana ha señalado ante periodistas que en la Comunitat Valenciana hay que esperar una media de 108 días para recibir una operación quirúrgica, mientras que en la Comunidad de Madrid, ha afirmado, son 71 días de media, preguntado por si contempla que los médicos deberían salir a la calle como ocurrió este pasado fin de semana en Madrid.

"No voy a ser yo quien lance a los sindicatos contra el Gobierno, porque creo que esto es una demanda laboral y nosotros nos hemos quejado en Madrid que las movilizaciones las están liderando los partidos políticos de izquierdas, por lo no voy a ser yo quien incite a los sindicatos a salir a manifestarse. Creo que ellos -los sindicatos- tienen su labor de defensa de los trabajadores", ha insistido Zaplana.

No obstante, ha defendido la gestión sanitaria madrileña y ha expuesto que Madrid tiene 3,7 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que en la Comunitat Valenciana hay 3,3 médicos por esos mismos habitantes: "De enfermería no hablo, porque somos los últimos de España según los datos del Ministerio de Sanidad", ha espetado.

Denuncia nula ejecución de inversiones en Alicante

Zaplana ha incidido en que enmendarán durante la próxima semana los presupuestos sanitarios de la Generalitat, al entender "que no se cumplen los requisitos mínimos que necesitan esos presupuestos para recuperar la asistencia sanitaria que todos nos merecemos en la provincia de Alicante".

"El Hospital General de Alicante y el Hospital de San Juan han tenido el dramático lujo de estar intercambiándose el peor dato de la lista de espera de la Comunidad Valenciana, ya que los hospitales alicantinos han de esperar, de media, 45 días más que cualquier otro ciudadano de la Comunitat", ha resaltado el portavoz popular sobre las inversiones sanitarias en Alicante.

Ha sostenido que "los ocho años de Ximo Puig han sido ocho años en blanco en gestión sanitaria y en la construcción de centros de salud y hospitales en la en la ciudad de Alicante", al tiempo que ha reivindicado que en el 2019, la entonces consellera de Sanidad, AAna Barceló, prometió tres centros de salud para la ciudad, el PAU 2, el Gabinet y La Condomina, los cuales aún no se han construido.

"No son casos puntuales porque son tres en la ciudad de Alicante que todavía no sabemos cuándo van a estar y no sé si la señora Barceló vendrá en campaña a volver a prometer que estarán abiertos", ha criticado Zaplana, que ha enumerado otros centros, como los de Benidorm o de Redován, asegurando que "llevan cinco años sin ser una realidad".

Ha criticado la "dramática situación" tanto en atención primaria como en urgencias, y ha criticado la situación de Pediatría en el Departamento de Salud de La Vila Joisosa, donde "solamente se atienden a pediatras en el hospital y bajo el sistema de urgencias".

Por último, ha censurado la línea nominativa de apoyo al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a la que se destinan 150.000 euros para colaborar en temas de salud mental, mientras que el hospital Doctor Esquerdo de Alicante, dependiente de la Diputación de Alicante y especializado también en salud mental, no recibe ninguna ayuda, un hecho que ha tildado de "sectario".