El corredor mediterráneo en la Comunitat Valenciana pasa del 40% de indefinición a la planificación completa en cuatro años

El 40% del corredor mediterráneo no estaba planificado para el futuro en 2018. En 2022 el 100% está planificado con algún grado de previsión. Tenemos un plan y las cosas están pasando. Hace cuatro años no había un plan. Ahora ya lo hay y las cosas están ocurriendo", aseguraba ayer Josep Vicent Boira, el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo. La oficina que dirige Boira intenta contrarrestar con datos las quejas del empresariado y el movimiento #Quierocorredor que reivindica desde 2016 la ejecución del eje ferroviario mediterráneo desde la frontera francesa hasta Algeciras. Un movimiento reivindicativo que se reunirá mañana en Barcelona para volver a exigir la ejecución completa de la ejecución del trazado ferroviario litoral, prioritario para la Unión Europea desde 2011.

Boira, una de las voces históricas más autorizadas en la reivindicación del corredor cuando ninguna institución pública atendía a razones, reivindica ahora que los empresarios "hagan la foto dinámica del corredor porque no basta la foto estática, que no revela tendencias ni orientaciones. En la foto estática se ven muchos de los problemas que se arrastran porque venimos de una España radial y de etapas que no avanzaban. Pero la imagen dinámica del corredor mediterráneo es la que he querido ofrecer. Los avances desde 2018 hasta la actualidad. No me siento corresponsable de la situación anterior a 2018 y quien lo fuera es quien debe hacer este análisis", defendió en un encuentro informativo.

El comisionado del Gobierno destacó situaciones actuales del corredor mediterráneo en la Comunitat Valenciana que "no tienen marcha atrás" como la implantación del ancho estándar entre Castelló y Tarragona (el tramo "maldito" del corredor que ha sufrido tres cambios de diseño), la implantación del "experimento" del tercer hilo entre Castelló y València (que finalizará el próximo año, casi diez después de iniciarse las obras), o la ejecución del tramo Xàtiva-La Encina que iniciará en breve las obras, que durarán dos años, como confirmó la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, en la visita a las obras entre Vallada y la Font de la Figuera.

En otras comunidades también avistan la luz al final del túnel, según detalló Boira. Murcia estrenará la línea de alta velocidad en diciembre (aunque veintiún años después de la firma del Pacto de Murcia del 8 de enero de 2001 que definió la línea Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana Región de Murcia). El nuevo trazado también beneficiará a las Cercanías que circularán en ancho europeo y completamente electrificadas (antes lo hacían a diesel). Lorca también acaba de cumplir un año sin trenes (que Renfe suple con autobuses), "pero se han ejecutado 130 millones para recuperar el trazado ferroviario", recordaba el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo.

De ahí que Josep Vicent Boira considera que "ya es hora de pedir a los empresarios y empresas que se preparen. En un plazo breve, porque ellos preparan los contratos a cinco años vista, el corredor mediterráneo estará en funcionamiento en ancho internacional. Y deben prepararse para subir al tren, porque las obras llegarán en un plazo más breve que los contratos que ellos hacen con sus transportistas. Este sistema va a cambiar el transporte a larga distancia, que debe estar en el ferrocarril de mercancias. Por eso hay que hacer un llamamiento a las empresas para que se preparen y en dos o tres años puedan ofrecer nuevos servicios que ahora no existen.", concluye Josep Vicent Boira.

El acto por el corredor mediterráneo reunirá a la ministra Sánchez con 1.500 empresarios y los presidentes Puig y Aragonés Unos 1.500 empresarios, entre ellos los presidentes de Telefónica España, Emilio Gayo, Juan Roig de Mercadona, Vicente Boluda (presidente de AVE) o Federico Félix (Pro-AVE), así como representantes de la sociedad civil, junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, celebran mañana en Barcelona un acto en favor del corredor mediterráneo. La organización del evento, impulsado por los empresarios valencianos desde 2016, se abrirá con el mensaje de bienvenida a los asistentes el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda. Emilio Gayo hablará sobre empresa y tecnología en el marco del corredor mediterráneo, mientras que cerrará el acto la ministra Raquel Sánchez. Se trata del sexto acto empresarial por el corredor, y durante este evento se hará balance de la ejecución de las obras y se identificarán las actuaciones y compromisos del Gobierno pendientes para que la infraestructura esté acabada en los plazos establecidos. La sociedad civil estará representada, además por Juan Roig, por los presidentes presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; del Cercle d'Economia, Jaume Guardiona, de la patronal catalana Foment, Josep Sánchez Llibre, y de representantes de puertos como el de Barcelona, Tarragona, Cartagena y Castelló, entre otros. También estarán los presidentes catalán, Pere Aragonès; valenciano, Ximo Puig, y murciano, Fernando López Miras. EFE Barcelona