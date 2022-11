La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que se modifica y actualiza el Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura del territorio valenciano, así como la relación de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas que deben ser retirados o eliminados.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, transcurrido más de un año desde la publicación del Catálogo de Vestigios en septiembre de 2021 se ha procedido a una actualización para incluir aquellos que han sido comunicados a la Conselleria de Calidad Democrática y los que han sido retirados hasta la fecha. Asimismo, también se ha llevado a cabo una depuración de los datos previamente existentes.

En este sentido, se han incluido un total de 82 comunicaciones referentes con la localización de 52 nuevos vestigios sobre los que no había información y también sobre la retirada de vestigios incluidos inicialmente en el catálogo. En total son casi 300 los vestigios sobre los que se ha de actuar y retirar al no cumplir con la ley de Memoria Democrática.

Se han retirado, suprimido, eliminado o revocado un total de 43 vestigios

De esta forma, se hace constar que se han retirado, suprimido, eliminado o revocado un total de 43 vestigios entre símbolos, placas, nombres de calles o espacios públicos, honores y otros, de los que 14 se encontraban en diferentes municipios de Castellón; ocho en la provincia de Alicante y 21 en la de Valencia.

Placas de viviendas VPO

En esta nueva actualización no se ha incluido en la estadística del catálogo las placas VPO existentes con el símbolo del yugo y las flechas que todavía permanecen en gran número de bloques de viviendas, dado que la información disponible "no representa fielmente ni su número ni su distribución en el territorio de la comunidad autónoma".

No obstante, se reitera que se trata de vestigios "que deben ser eliminados y que tanto los ayuntamientos, como las comunidades de vecinos deben llevar a término su retirada para dar cumplimiento a la normativa vigente".

La Conselleria de Calidad Democrática ha remitido escrito a todos los ayuntamientos titulares de los vestigios que constan en el catálogo y que no hubiesen sido retirados. Se les ha hecho constar, en todos los casos, que "de no retirar los vestigios contrarios a la memoria democrática de forma voluntaria, en el plazo de un mes, se incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana".

El objetivo es disponer de un mapa valenciano de vestigios franquistas en todo el territorio

De los 542 municipios de la Comunitat, 289 han contestado al requerimiento de información por parte de la conselleria, de los que todavía 73 tienen vestigios, mientras que 216 no albergan este tipo de elementos. A su vez, 253 ayuntamientos no han contestado a la solicitud de información realizada desde la Conselleria, lo que supone que un 46% de los municipios de la Comunitat Valenciana no ha aportado información.

Catálogo vivo

La iniciativa identifica y localiza todos aquellos elementos contrarios a la memoria democrática o vestigios franquistas, tanto simbólicos como iconográficos y terminológicos que todavía subsisten en los espacios públicos del territorio valenciano, cumpliendo así con los dispuesto en la Ley de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

El objetivo de este inventario es disponer de un mapa valenciano de vestigios franquistas que sirva de herramienta a todas las Administraciones Públicas valencianas y a la ciudadanía para desplegar las medidas necesarias que permitan su retirada.

La Conselleria de Calidad Democrática tiene habilitada una dirección de correo electrónico calidaddemocratica@gva.es a la que cualquier persona o entidad puede dirigirse para comunicar la existencia de elementos contrarios a la memoria democrática.