Todas las personas llevan un meteorólogo y un climatólogo en ciernes desde el origen de la especie humana, hace aproximadamente unos 100000 años. El tiempo meteorológico influye a todas las personas del planeta pero ahora la tecnología y el aumento del nombre de personas que vive en la ciudad, se desplaza en automóvil y trabaja en espacios cerrados y climatizados, hace que muchas personas vivan de espaldas a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el tiempo y el clima afecta no sólo al trabajo diario, sino a las actividades de ocio y también al transporte de todas las personas, independientemente de la zona climática de la Tierra donde viven, la clase social que pertenecen. Además con la generalización del turismo a partir de la década de los 50 del siglo XX, cada vez más personas deben consultar la previsión meteorológica para saber el tiempo que hará en el lugar de destino. Los fenómenos meteorológicos que más afecten a las actividades diarias son las ondas de calor y de frío, las nevadas intensas, lluvias que provoquen inundaciones de ríos o las ciudades, vientos fuertes, subidas rápidas del nivel del mar provocadas por fenómenos meteorológicos. No podemos olvidarnos del campesinado y de la ganadería, es el sector económico primario, que nos nutre de alimentos a todas las personas del mundo, que dependiendo del tiempo que está haciendo y el tiempo que ha hecho los últimos meses tendrán una producción agrícola buena o por el contrario con muchas pérdidas que afectarán a la sociedad, con un incremento de precios, y también evidentemente los ingresos de las personas que trabajen en este sector climático. También el transporte de alimentos queda afectado por las condiciones meteorológicas, las nevadas o el hielo en carretera, junto con la niebla o una lluvia intensa pueden disminuir la visibilidad. Esto hace que todas las personas cuando salgan la calle o viajen, independientemente de si ha mirado la previsión meteorológica o no, saben la ropa que deben llevar, si deben llevar paraguas. Las personas debemos adaptarnos al tiempo y al clima, ya que nuestra supervivencia depende de la adaptación a las diferentes condiciones meteorológicas y climáticas de todos los rincones de la Tierra.