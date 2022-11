La ministra de Transportes Raquel Sánchez mantiene 2026 como fecha para que el tramo del corredor mediterráneo entre Almería y la frontera francesa entre en funcionamiento. "Me ratifico en el compromiso de [tener operativo el tramo de] Almería a Francia en 2026. Y eso que partimos de una conexión Almería-Murcia que no existe. Es un trazado en el que se está invirtiendo 1.400 millones sólo en la provincia de Murcia, con 900 millones adjudicados 900 y 300 ejecutados".

Raquel Sánchez ha sido entrevistada por la periodista y comunicadora Maribel Vilaplana como colofón al acto reivindicativo #Quierocorredor organizado por AVE en el Fórum de Barcelona. La ministra de Transportes ha defendido que "es importante reivindicar una infraestructura necesaria. Pero lo importante es hacer un corredor. Me gusta más este eslogan porque que resume lo que está ocurriendo. Ya que cuando llegamos en 2018 más de la mitad del corredor no estaba planificado ni definido. Y desde entonces no hemos dejado de acometer obras, una tras otra".

La ministra también ha querido hacer un ejercicio de memoria. "Es necesario hacer un recordatorio de donde venimos. El corredor mediterráneo se definió en el año 2011 [y se consideró prioritario por la Unión Europea]. Y dos años después se determinaron sus características con un plazo de finalización en 2030. A partir de aquí los diferentes gobiernos han intentado aportar su granito de arena. Aunque desde 2018 el avance es indiscutible".

La ministra Sánchez ha evidenciado que el acto de #Quierocorredor en 2021 "fue mucho más pesimista. En éste se reconocen los avances. pero hay que ser realista. Y no generar expectativas que no se cumplen o luego se frustran", ha respondido en la entrevista a Vilaplana.

Como hitos inminentes, la ministra ha confirmado que "en diciembre el AVE llegará a Murcia". También recordó que "se han mejorado las conexiones alicantinas". Y que en el primer trimestre de 2023 la puesta en servicio del tramo Moixent-La Encina "permitirá iniciar el cambio de ancho en la plataforma existente" entre La Encina y Xàtiva.

También ha recordado que "en 2023 se finalizará el tercer hilo entre València y Castelló y el acceso al puerto de Sagunt, tan importante para la gigafactoria de VolksWagen-Seat, con quien nos hemos reunido esta semana para concretar como debe ser la conexión", con el corredor mediterráneo.

Finalmente, también aseguró que "en el primer semestre 327 km se habrán puesto en servicio (700 km están obras) y cuando acabemos se habrá puesto en servicio 1300 km del corredor mediterráneo. conexión Almería-Frontera Francesa 2026. Plazo máximo en 2030 que es lo que nos marca la UE".