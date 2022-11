El presidente de la Unión Africana de España, Papa Balla, es la única persona racializada dentro del Observatorio para la igualdad de trato, la no discriminación y prevención de delitos de odio de la Conselleria de Igualdad. Uno entre treinta.

No es que los demás no estén capacitados para el puesto, pero hablar de no discriminación, de igualdad de trato, y uno de treinta... La vicepresidenta Aitana Mas dice que es «un referente para dar respuesta al auge de la extrema derecha y los discursos de odio». Pero Balla explica que cuando defiende sus derechos y propone iniciativas siempre le contestan que «es complicado…»