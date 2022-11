Compromís continúa en tensión por la ley trans. Y lo hace a partir de una de sus consecuencias: el "compromiso ético" impulsado por la ejecutiva de la coalición y que han de firmar todas las personas que acudan en las listas. Una de las corrientes de la formación, Bloc i País, el llamado "sector soberanista" dentro de Més, ha mostrado su rechazo ante este documento al no haberse "contado con la participación de la militancia".

"No reconocemos un proceso que ha obviado la militancia para todo, con un documento tan importante que quiere determinar quién puede y quién no puede representar a Compromís en todas sus listas", ha indicado Vicent Fernàndez i Capilla, coordinador de Bloc i País, unas palabras que evidencian el malestar interno de una parte de la coalición ante la situación y que suponen poner en jaque la iniciativa de la firma del documento. "No participamos en caza de brujas", ha añadido.

La crisis se desencadenó tras el nombramiento de Maria Viu como candidata a la Alcaldía de Burjassot. Tras su elección por parte de la asamblea local, varios cargos y militantes de la coalición criticaron esta designación al considerar a Viu una persona que iba contra los derechos de las personas trans. Las críticas acabaron desembocando en la propuesta de la ejecutiva de Compromís del citado "compromiso ético" que también ha rechazado otra corriente interna, el Espai Figa.

En este sentido, el responsable de Bloc i País ha criticado que el documento se haya hecho "como reacción a una candidatura local que no le ha gustado a la dirección". "Ahora nos toca pagarlo a toda la militancia", ha dicho Fernàndez quien ha indicado que esta manera de actuar es "políticamente muy negativa". "Esta dirección funciona siempre al margen de la militancia", ha señalado Fernàndez criticando la decisión de la ejecutiva de la coalición.

Así, ha añadido que la militancia se ha encontrado un documento "en el que ni ha participado ni ha podido expresarse si está a favor o en contra" y ha calificado este compromiso de "papel mojado" que "no aporta nada al debate". "El compromiso ético que tenemos las candidaturas de Compromís con el electorado es el programa electoral, no hace falta firmar ningún otro documento más porque a alguien no le haya sentado bien la decisión legítima de un colectivo local", ha expresado.

Por todo ello, el coordinador soberanista ha considerado que "lo mejor" que se podría hacer al respecto por parte de la dirección de Compromís es "rectificar" esta manera de hacer política que, ha dicho, "es más propia del neoestalinismo" o, sino, "abrir el documento a la participación y decisión de la militancia con un proceso de inclusión de enmiendas y votación final en un referéndum interno".