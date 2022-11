"Es una ofensa no tener ya el corredor mediterráneo"

El corredor mediterráneo acaba de cumplir once años como eje prioritario de la Unión Europea. De esta década larga, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) también celebra seis años de actos reivindicativos itinerantes y chequeos semestrales para pulsar los avances en el corredor mediterráneo y reivindicar celeridad en las obras.

La última cita volvió ayer a Barcelona y tuvo la virtud de reunir, por primera vez, a tres presidentes de las cuatro comunidades autónomas del corredor mediterráneo: Pere Aragonés (Cataluña), Ximo Puig (Comunitat Valenciana) y Fernando López Miras (Murcia). Sólo faltó el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. La presencia de Aragonés recompone puentes tras el desplante de su antecesor, Quim Torra, al anterior evento en Barcelona celebrado en 2018.

Aunque el protagonismo era de los empresarios. Más de 1.500 llenaron el auditorio del Fórum de Barcelona para exigir celeridad en la ejecución de esta infraestructura ejecutada a retales autonómicos desde hace años. Con conexiones radiales a Madrid pero sin conexiones rápidas, seguras y fiables en el litoral, como ayer pudieron comprobar los asistentes valencianos. Veinte minutos de retraso del Euromed en la ida y quince en la vuelta.

«Falta de voluntad política»

El presidente de AVE, Vicente Boluda, pidió celeridad a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, presente en el acto. Lamentó en su discurso que por «falta de voluntad política nadie ha completado la actual España radial por comunicaciones circulares».

Aunque la presión ejercida por el movimiento #Quierocorredor ha permitido desde 2016 que el Gobierno nombrara en 2017 un comisionado para el corredor mediterráneo (primero Juan Barios y desde 2018 Josep Boira) o impulsar un «orden técnico, un calendario con plazos que se puede seguir y fiscalizar». Para Boluda este ejemplo de «unidad empresarial debemos extenderla a otros ámbitos». Porque obtiene resultados. «En las últimas tres semanas antes de este acto se han producido bastantes movimientos, anuncios y avances. Como así se acelera el corredor nos planteamos celebrar uno al mes. Id haciendo hueco y en un año estará finalizado», ironizó.

Antes del acto también se pronunció el empresario y presidente de Mercadona, Juan Roig, quien también acudió a Barcelona el Euromed. «Nos hemos concienciado. Hemos tardado tres horas y diez minutos de València a Barcelona, cuando un València-Madrid cuesta hora y media. Un València - Alicante ni nos lo planteamos, porque el viaje es infinito».

Por ello reiteró la veterana reivindicación de AVE «para ser todos iguales en lugar de la España radial debe de hacerse la España circular. Eso, da igual el partido que esté en el Gobierno, no se consigue. Y es una ofensa para todos los que estamos en el corredor mediterráneo no tener una conexión que nos una a todas las ciudades importantes del corredor mediterráneo, que somos una parte importante de España». Y lamentó que «vamos muy lentos. Esto va a parecer la obra del Escorial. Pero somos muy cabuts y hasta que no lo consigamos no vamos a parar».

Los presidentes autonómicos no intervinieron en el acto pero sí realizaron declaraciones antes del inicio. Fernando López Miras (Murcia) pidió «pasar de las palabras a los hechos. El Gobierno de Pedro Sánchez nos debe tratar a todos los españoles por igual y Murcia es una isla». Ximo Puig (Comunitat Valenciana) admitió que es difícil cambiar la «inercia» de la España radial pero ve indispensable que el corredor «se acelere al máximo» porque «estrangular su crecimiento es estrangular el crecimiento de España».

Pérdida de competitividad

Y Pere Aragonès (Cataluña) considera que el eje ferroviario litoral «era un imperativo económico» pero la emergencia climática lo convierte en un «imperativo ambiental» por lo que es «fundamental para la competitividad» y exigió que se «aceleren» las inversiones porque «cada año que perdemos lo perdemos en competitividad y en la lucha contra el cambio climático».

La ministra de Transportes Raquel Sánchez dio respuesta a todas estas reivindicaciones. Sánchez mantiene 2026 como fecha para que el tramo del corredor mediterráneo entre Almería y la frontera francesa entre en funcionamiento.

«Me ratifico en el compromiso de [tener operativo el tramo de] Almería a Francia en 2026. Y eso que partimos de una conexión Almería-Murcia que no existe. Es un trazado en el que se invierten 1.400 millones solo en la provincia de Murcia, con 900 millones adjudicados y 300 ejecutados».

Sánchez, que reivindicó que desde 2018 «el avance es indiscutible, por eso mi lema es #Hacemoscorredor», confirmó que «en diciembre el AVE llegará a Murcia», recordó los avances en Alicante y La Encina-Xàtiva, y la finalización en 2023 del tercer hilo entre València y Castelló y el acceso al puerto de Sagunt «tan importante para la gigafactoría de VolksWagen-Seat, con quien nos hemos reunido esta semana para concretar como debe ser la conexión», con el corredor mediterráneo.

Por ello confirmó que «en el primer semestre del próximo años 327 km se habrán puesto en servicio (700 km estarán obras) y cuando acabemos se habrá puesto en servicio 1300 km del corredor mediterráneo». Y que el plazo máximo hasta Algeciras lo fijó en 2030 que es lo que nos marca Europa». Aunque Vicente Boluda dudó de estos últimos plazos. «Ni en 2035 estará acabado. Espero que el ritmo de obras aumente».