Cómo legislar el impulso a las renovables se ha convertido en el culebrón del Botànic en la negociación definitiva para los presupuestos de 2023 y su ley de acompañamiento. Las enmiendas de Unides Podem y Compromís para dar más poder de decisión para los ayuntamientos en la instalación de estas energías y crear la Agencia Valenciana de Energía se estrellan, de momento, con la negativa del PSPV, un "no" ante el que los socios de los socialistas les presionan a "cumplir con lo pactado".

"El PSPV se ha salido de un acuerdo y vamos a presionar para que se cumplan porque los acuerdos se han de respetar", ha señalado Ferran Martínez, portavoz de Hacienda de Unides Podem. "Queda tiempo para negociar y para que finalmente los socios de gobierno cumplan el acuerdo como se ha hecho siempre", ha añadido Papi Robles, síndica de Compromís.

El pacto al que hacen referencia para reprochar a los del puño y la rosa se remonta al mes de mayo. En aquel momento, ante el atasco del macrodecreto por la guerra de Ucrania, las tres formaciones botánicas acordaron que en la futura Ley de Acompañamiento (la que estos días se debate) se introducirían medidas en materia energética como la puesta en marcha de la citada agencia así como otras modificaciones legales para proteger el territorio ante las instalaciones energéticas. Sin embargo, estas medidas no aparecen.

La ley llega del Consell sin mención a estas propuestas y Compromís y UP introducen enmiendas por su cuenta de las que los socialistas se desmarcan. ¿El motivo? "El acuerdo de mayo era que lo hiciera el Consell, no los grupos parlamentarios, si el gobierno ha decidido no hacerlo, es por algo", ha justificado la síndica del PSPV, Ana Barceló. Barceló ha precisado que el pacto "instaba" al Ejecutivo autonómico a introducir los puntos señalados, "y si el gobierno ha considerado de que no tenía que introducir esos puntos será por algo", ha incidido.

En medio de este debate aparece una fecha: el 25 de enero, cuando Europa "examinará" la apuesta de las renovables. Este examen de la UE, ante el cual la Comunitat Valenciana va relegada, es un motivo que la parte socialista señala para evitar cualquier cambio legislativo que frene todavía más este impulso. De hecho, Barceló ha criticado que las propuestas de Compromís y Unides Podem tengan un "carácter retroactivo" para los expedientes en marcha. "No podemos cambiar las reglas de juego a mitad", ha precisado.