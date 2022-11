Bajar el ritmo de cirugías si el hospital está al límite de su ocupación, reforzar personal donde más falta hace o potenciar "alternativas" como cirugías sin ingresos o atenciones en los hospitales de día. Son las tres medidas que ya está poniendo en marcha la dirección del Hospital Universitario de La Fe de València, el más grande de la Comunitat Valenciana con cerca de un millar de camas para solventar el problema del colapso de las Urgencias. Aunque no sea habitual a estas alturas del año, el viernes de la semana pasada el hospital llegó a tener a decenas de personas esperando por una habitación con retrasos de hasta dos días hasta conseguir subir a planta, según las denuncias de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT. Y no es una situación que afecte solo a este centro.

La Fe, como otros hospitales de la C. Valenciana, reconoce que está registrando estos días un aumento de las visitas en Urgencias en parte "alimentado" por las esperas de entre 7 y 14 días para conseguir cita con el médico de Primaria. El colapso llega, sin embargo, no solo porque haya más pacientes que van a Urgencias y terminan necesitando un ingreso sino porque estos asisten en un momento en el que los hospitales están operando de mañana y tarde para intentar aligerar las listas de espera, uno de los objetivos políticos que se ha marcado Miguel Mínguez de cara a las elecciones del año que viene.

Si se opera más, esto significa que hacen falta más camas y, las que hay, se tienen que repartir también con Urgencias. Y estos últimos siempre son los que deben esperar más. De ahí que en La Fe hayan optado por tomar esta medida de desprogramar operaciones si fuera necesario, una acción que no suele "gustar" a las direcciones de los centros. Para ello, harán una planificación semanal entre las direcciones de quirófanos y de urgencias que se revisará "a diario" dependiendo de la tensión que haya en puertas de Urgencias.

Fuentes sindicales comentaron que la presión en las Urgencias de La Fe había descendido algo desde el viernes pero que la tendencia seguía siendo de esperar entre 35 y 40 horas. Ayer lunes por la mañana, el servicio de Urgencias amanecía con 26 pacientes pendientes de cama "y uno de ellos llevaba 50 horas esperando", según la denuncia trasladada desde el sindicato UGT.

Tres y cuatro días de espera en el Hospital General

El problema del colapso en Urgencias "reventó" el viernes en La Fe pero este hospital no es el único con este problema. De hecho, el primer centro que suele sufrir esta saturación por falta de camas es el Hospital General de Valencia que lleva al menos 15 días denunciando que en sus Urgencias se quedan todas las noches más de 50 personas sin poder subir a planta y que allí la espera puede llegar "a los 3 y 4 días", explican fuentes internas de los trabajadores. Ayer lunes no fue una excepción y en las Urgencias del centro había por la mañana casi 60 personas esperando cama con un tiempo de espera "de más de tres días", según denuncia del sindicato UGT.

"Ha habido días de la semana pasada que hasta las camas físicas se acabaron. Estamos en un nivel de desesperación muy alto y no sabemos qué más tiene que pasar para que se tomen medidas, porque después llegarán los lamentos", criticó Rosa Zomeño, delegada de CC OO y presidenta del comité de empresa del hospital.

Colapso generalizado en el resto de hospitales

El resto de hospitales públicos de la C. Valenciana tampoco escapan a esta realidad. Así, según los datos aportados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, las Urgencias de gran parte de hospitales estaban en la misma situación. De norte a sur, pocos centros podrían decir que tenían una situación aliviada. Así, por ejemplo, en València ciudad, en el Hospital Clínico ayer tenían "todas las camas de observación ocupadas" aunque estas hace ya unos años que se ampliaron y la espera para ingresar llegaba a las 16 horas. En el Doctor Peset, al igual que en el Clínico, las Urgencias diarias rondaban el medio millar y también hablaban de "colapso, con 7 pacientes ingresados sin cama a las 10 de la mañana". El Arnau era el único que se salvaba.

En el Hospital General de Castelló, y según UGT, se estaba trabajando "al 150 % de la capacidad" y la espera para tener cama era de 8-9 horas" y también el hospital La Plana estaba lleno. En Alicante ciudad, la demanda de urgencias también había aumentado y en el Hospital de San Juan hablaban de "saturación" con más de 300 o incluso 400 urgencias al día "y 11 pacientes esperando ayer cama", según fuentes de CC OO.

En el resto de comarcales, más o menos la misma situación pero con cifras adaptadas al volumen de cada hospital. Así, en el hospital de la Ribera los profesionales volvieron ayer a manifestarse ante la saturación de Urgencias. Ayer el servicio amanecía con 22 pacientes de ingreso ya que la media de urgencias era de 400 al día. En Gandia habían tomado ya medidas como las de "doblar" habitaciones, es decir, meter más camas en habitaciones para aliviar la situación. En Alcoi, la lista de pacientes esperando cama llegaba a los 40 y en la Vila-joiosa las urgencias "están colapsadas desde hace dos semanas pese ha haberse abierto una sala de observación auxiliar". Según CC OO la media era de 28 pacientes en espera de cama al día.

Los expertos advierten que es "pronto" para que los hospitales estén ya en esta situación, que normalmente y en años prepandemia no se registraba hasta, al menos, enero. De hecho, hasta ahora no ha empezado a hacer frío y pese a que ya se ha notado el aumento de casos de enfermedades respiratorias (y así lo certifican especialistas de Urgencias) no se está todavía en una situación de epidemia de gripe ni de repunte grave de casos críticos de covid.