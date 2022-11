La gerencia del Hospital Universitario de La Fe de Valencia no ha sido la única que se ha visto forzada a desprogramar cirugías ante la situación de lleno del hospital, y que está dejando a diario decenas de personas en Urgencias esperando horas e incluso días esperando una cama. En el Hospital General de Valencia, y según han confirmado fuentes sindicales, el colapso es tal en estos momentos que han tenido que anular operaciones programadas por la falta de camas e incluso algunas cirugías "sin ingreso" las que se hacen en el mismo día por técnicas mínimamente invasivas y que no necesitan que el paciente ocupe una habitación.

El motivo es que incluso servicios intermedios como la unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), donde ingresan todos los pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica, estaban "a tope" y no podía entrar más pacientes en el circuito. "El lunes tuvieron que suspender hasta cirugías sin ingreso porque no tenían dónde meterlos después, porque allí han deben de estar unas horas", explicaron fuentes del sindicato Comisiones Obreras.

Y es que, aunque en La Fe, la situación de colapso en las Urgencias llegó a su punto álgido el pasado viernes (con casi 60 pacientes esperando cama y algunos de ellos hasta dos días), en centros como el Hospital General de Valencia llevan más de dos semanas denunciando que ellos sufrían una situación parecida a diario, que ya se había cronificado por el problema estructural de falta de camas que arrastra el centro, pese a que es el que más pacientes tiene adjudicados de toda la Comunitat Valenciana.

Por ejemplo, el General tiene algo más de 550 camas instaladas según cifras a finales de 2020 para una población de 373.638 personas. Son 40.000 más que las personas asignadas al Hospital Clínico pero, aún así, el consorcio hospitalario (gestionado por la Conselleria de Sanidad y por la Diputación de Valencia) tiene cerca de 60 camas instaladas menos que el Clínico.

Cuatro días para conseguir habitación en el General

Si se conjuga la carencia estructural de camas, el aumento de Urgencias por la proliferación de enfermedades respiratorias y el que los hospitales, en general, están al 100 % porque se está operando todo lo posible de mañana y de tarde para contener las listas de espera, el resultado es pacientes en Urgencias sin cama. Así, este martes por la mañana la situación ha vuelto a repetirse y en las Urgencias del Hospital General había 70 personas esperando cama para ingresar, "tres de ellas llevaban allí esperando cuatro días para ser ingresadas. Y hay pacientes que llevan un día entero, dos y tres", añadieron fuentes de Comisiones Obreras.

En el Hospital La Fe, y a falta de que se actualizaran las cifras esta mañana, la situación parecía haberse "destensado algo", según han confirmado desde la sección sindical de UGT. Los trabajadores no tenían constancia, sin embargo, de si esta situación respondía a que la gerencia había puesto en marcha su plan de desprogramar operaciones en los días de más afluencia de personas en Urgencias. Desde el hospital tampoco han confirmado a este diario si se han empezado a anular cirugías.

"Nos han explicado que se haría una evaluación semana a semana para decidir si se anulan o no cirugías. Creemos que el impacto para el paciente puede ser importante y no tiene por qué notarse demasiado en la rebaja de tiempos de listas de espera", aseguraba esta mañana Iván Solaz, secretario de la sección sindical de UGT en La Fe, que criticaba que el colapso viniera por la decisión de operar "a destajo" para rebajar lista de espera. "Nos parece estupendo que esta sea la orden y la línea política pero no a costa del personal de Urgencias ni de los pacientes", añadía Solaz.

Problemas en otros hospitales

Los hospitales de La Fe y el General de Valencia son dos de los principales hospitales afectados por el problema de saturación de Urgencias pero no son los únicos. Según han confirmado esta mañana fuentes del sindicato Comisiones Obreras, las Urgencias del Hospital de Alzira habían amanecido hoy con una treintena de pacientes esperando cama (el personal del servicio lleva varias semanas movilizándose porque el colapso se está cronificando), y en el hospital de la Marina Baixa eran 17. En el Hospital Clínico de Valencia, esta mañana y antes de que se empezara a dar altas ya eran 27 ingresos sin habitación y en Manises, los afectados llegaban a 40 "y no se asigna cama hasta las 24/48 horas", añadían.