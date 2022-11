La izquierda empezará el año sin saber exactamente cuántas papeletas y bajo qué nombres se presenta a las elecciones autonómicas previstas para el 28 de mayo. Todo apunta a que Esquerra Unida y Podem concurrirán juntos nuevamente tras la coalición de Unides Podem en 2019, pero su sello definitivo no llegará, como mínimo, "hasta finales de enero o principios de febrero", según fuentes de la formación morada.

Los tiempos que manejan las organizaciones estatales y las valencianas son dispares. Aunque la cita con las urnas vaya a coincidir en más de una decena de autonomías y en todos los ayuntamientos de España, cada territorio tiene su propio periodo de cocción y en la Comunitat Valenciana no imperan las prisas. La situación es diferente a comunidades donde los candidatos gozan de menos reconocimiento (aquí los líderes de ambas formaciones están en el Consell) o donde la tensión es mayor, como en Madrid, arrastrada por las tendencias estatales.

En el caso valenciano, mientras Podemos a nivel estatal afronta una precampaña con una gira por España y en el que demanda acuerdos de coalición "justos" con IU, la federación valenciana tiene su propio calendario. El partido de los círculos ya ha elegido a su candidato a la Generalitat, el hoy vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, y tiene por delante el objetivo de elaborar su propio proyecto político.

Esta tarea que se quiere hacer con la base social del partido, explican fuentes de la organización de izquierdas, durará "hasta finales de enero". Tras este proceso, se hará una conferencia política en la que se presente ese proyecto que sentará las bases de la futura candidatura de mayo. Esta convención dudan que se pueda celebrar antes de finales de enero o principios de febrero, lo que limita cualquier negociación con otras formaciones. De hecho, la propia estrategia de confluencias será una parte sustancial del contenido de ese proyecto.

Una vez se presente, llegará el pistoletazo de salida para unas negociaciones de las que, aseguran, no quieren hacer "un sainete público". "Nosotros ahora estamos hablando de los problemas de la gente, no queremos hablar de nosotras mismas", explican fuentes de Podem que señalan que el calendario marcado por Madrid para todo el Estado "cuadra" con el valenciano de manera genérica aunque dan por seguro que en el caso valenciano no llegará antes de febrero.

Las negociaciones no solo deberán ser sobre la candidatura autonómica, donde Podem espera que Illueca sea quien encabece la papeleta mientras que en Esquerra Unida, que se encuentra en su propio proceso de primarias, deslizan que la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, podría optar a ese puesto. También deberán entrar los ayuntamientos en los que ambas formaciones pueden presentarse juntos y la manera de proceder.

Más difícil está la opción de sumar a Compromís a una posible candidatura conjunta. A nivel estatal aún se tiene esperanzas en que esa posibilidad de unión se fragüe con los valencianistas, pero las señales emitidas por la coalición, especialmente por Més, el partido mayoritario, hacen presagiar que para las urnas autonómicas habrá dos papeletas a la izquierda del PSPV y no una conjunta.