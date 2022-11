El parque de viviendas de la Comunitat Valenciana precisa de mejoras estructurales y supresión de barreras arquitectónicas, principalmente. Por eso, hay comunidades de vecinos que presentan durante 5 años la misma solicitud, a la espera de una subvención que no llega y que impide mejorar la vida de ese vecino con movilidad reducida o arreglar ese tejado que tiene filtraciones.

Sin embargo, este año llegan fondos europeos previstos para mejorar la eficiencia energética de edificios y viviendas. Pero esa no es una prioridad en el parque residencial valenciano. Por ello, desde la Conselleria de Vivienda han ideado una línea de ayudas que permite realizar obras de rehabilitación y mejora de edificios y viviendas con los fondos europeos. Había 25 millones que se acaban de duplicar. Y desde la Conselleria de Vivienda recalcan que es una gran oportunidad para los propietarios de inmuebles y las comunidades de vecinos, que ahora disponen de 50 millones de euros de presupuesto.

AYUDA ASCENSOR: Cómo solicitarla y plazos

El plazo para solicitar la subvención finaliza el 1 de diciembre. Eso sí, junto a la obra de rehabilitación o accesibilidad (arreglar las goteras, mejora de la estructura, instalar un ascensor...) debe haber una actuación en mejora de la eficiencia energética (instalación de placas solares, sustitución de las ventanas, mejoras en el asilamiento...) que consiga reducir el consumo en, al menos, un 30%.

Es decir, si en una finca necesitan instalar un ascensor y colocan, también, placas solares "no es que la placas solares salgan gratis para los vecinos, que salen, es que el ascensor les va a costar menos". Así resume el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio unas ayudas que pueden marcar un antes y un después en la rehabilitación y mejora del parque residencial valenciano.

Eso sí, Rubio reconoce que hay que hacer "una labor pedagógica en este tema para explicarle a los vecinos que merece la pena realizar obras en eficiencia energética para poder conseguir los fondos que permiten mejorar la accesibilidad, que es lo que verdaderamente necesitan. Así se consigue el dinero y se realizan las dos intervenciones: la de accesibilidad y la de eficiencia energética. Es una buena oportunidad", explica.

Rubio recalca que buscan la cuadratura del círculo pero las críticas no se han hecho esperar. "La comunidad de vecinos necesita un ascensor y no consigue la financiación que necesita porque mucha gente se queda fuera de esas ayudas. Y ahora le dicen que, para conseguirla, deben instalar placas solares. Y, claro, no quieren y se quejan porque la verdad es que es prácticamente imposible acceder a las ayudas de accesibilidad de edificios", explican desde las empresas instaladoras de ascensores que gestionan las ayudas.

Los datos corroboran la principal queja. De hecho, cada año, la Conselleria de Vivienda dispone de un presupuesto muy limitado para las ayudas que otorga el ministerio para la eliminación de barreras arquitectónicas de los edificios. Este año, el presupuesto es de 12,5 millones de euros y ya se vislumbra, de nuevo, el drama.

Y es que, el año pasado, por ejemplo, con un presupuesto de 18 millones de euros se recibieron 3.000 solicitudes y solo se pudieron conceder 300. Apenas un 10%. "Si la línea de ayudas hubiera contado con 180 millones de euros las habríamos concedido todas, pero cada año hay menos dinero y se subvenciona más cuantía a quien consigue la ayuda", explica el director general Alberto Rubio.

Pocas ayudas de mucho dinero

Por ello este año, con un presupuesto inferior, el porcentaje de concesión de ayudas será también muy inferior ya que cada año el ministerio reduce las cuantías pero aumenta los porcentajes de subvención. Es decir, se conceden pocas ayudas pero a quien le toca se le subvenciona hasta un 80%.

La Conselleria de Vivienda, sin embargo, sabe que hay una gran necesidad en la rehabilitación de viviendas y edificios y precisa que las ayudas sean una realidad y se concedan a un número de beneficiarios mucho mayor que el de los últimos años. Pero para eso hace falta dinero. Por ello, y con el objetivo de poder acceder a estos fondos europeos surge, por primera vez en la Comunitat Valenciana, la ayuda de los Fondos Europeos para la rehabilitación de Viviendas que liga, eso sí, las obras de accesibilidad a trabajos de mejora en la eficiencia energética.

Desde la dirección general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio explica de forma sencilla que el objetivo es que "gente que no solicita ayuda de accesibilidad porque siempre se queda fuera pueda derivar su solicitud al plan de los fondos europeos. Por eso se obliga a todo aquel que vaya a realizar una actuación superior a 4.000 euros por vivienda a que justifique una mejora de la eficiencia energética equivalente a la mínima de los fondos europeos. Se debe mejorar, como mínimo, la reducción de un 30% del consumo de energía primaria no renovable. Si consigo justificar esa reducción, cumplo". Y añade: "Lo que quiero es que informes muy intensos no nos copen el plan de accesibilidad y se deriven a los fondos europeos".

Cómo realizar los trámites para reformar la casa

De las ayudas pueden beneficiarse tanto viviendas como edificios con subvenciones que pueden ir desde los 1.000 euros hasta los 18.000 y 26.000 euros en función de las particularidades de los demandantes. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva por orden de presentación, una novedad prevista para que los trámites sean más ágiles.

Otra de las novedades es que las ayudas deben tramitarse a través de las nuevas figuras del "gestor o agente de rehabilitación" creadas para dinamizar las inversiones y que cuenta con un registro para que las empresas o agentes de la propiedad inmobiliaria se inscriban.

Además, desde el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) cuentan con una herramienta "muy útil" donde se pueden consultar todas y cada una de las edificaciones de la Comunitat Valenciana mediante una oficina virtual y que cuenta ya con 25.000 descargas.