Un Botànic sin modelo energético

El Gobierno del Botànic tiene un problema con su modelo energético. No es una novedad, pero la bronca interna de los últimos días lo hace más visible. El atasco en los proyectos de implantación de plantas solares de tamaño medio (la C. Valenciana solo tiene competencias para instalaciones que no superen los 50 megavatios de potencia) viene de lejos, igual que su trasfondo ideológico. Este diario publicó una información ya sobre este hecho en marzo pasado.