La receta de los Jaume I para la ciencia española: más inversión, menos burocracia y mecenazgo

Los galardonados de los Premios Jaume I ya se encuentran en València, protagonizando las actividades previas a la entrega del reconocimiento, que será este viernes en la Lonja, como es habitual.

Un año más, los investigadores y emprendedores reconocidos apuestan por un aumento de la inversión de España en I+D+i; piden que se facilite la labor investigadora con una reducción y flexibilización de la burocracia; y apuestan por una ley de mecenazgo y la eliminación de las trabas a la inversión privada en ciencia. Ante la nueva ley de Ciencia, están a la expectativa de si esta será la definitiva.

Jesús María Sanz (Investigación Básica), Marta Reynal-Querol (Economía), Antonio M. de Lacy Fortuny (Investigación Médica), Emilio Chuvieco (Protección Medio Ambiente), Montserrat Calleja (Nuevas Tecnologías) y Ángela Pérez (Emprendedor), recibirán este viernes el galardón de manos del rey Felipe VI.

Marta Reynal apunta que a la investigación en España le faltan “muchísimos recursos”, a pesar de que hay “muchísimo talento” y ha alertado del “peligro” de que “se puedan ir”. Asimismo, ha asegurado que los equipos de investigación se están “ahogando con tanta burocracia”. Por esto, apuesta por “más recursos y menos legislación” y, sobre todo, “por hacerlo fácil”.

En la misma línea, Jesús María Sanz ha recordado que España “aún está muy lejos” de invertir en I+D+i el porcentaje que ya aplican otros países similares. “En España, la ciencia se resiente mucho de vicisitudes concretas, ya pasó con la gran crisis que tuvo impacto en la financiación, lo que no pasó en otros países”, afirma. Según ha criticado, en los malos tiempos, en ciencia es “uno de los sitios donde primero se recorta” En España.

"La burocracia hace perder mucho tiempo"

Asimismo, coincide en que “los sistemas de gestión son muy inadecuados”. “La burocracia hace perder mucho tiempo y energía a los investigadores. La ciencia ha avanzado, pero tenemos una serie de cuellos de botella que impiden seguir avanzando. En los últimos 20 años no se ha intentado resolver ninguna de las deficiencias del sistema y no es un problema de diagnóstico”, afirma.

Por su parte, Montserrat Calleja también ve “imprescindible” un pacto por la ciencia. “Es claro y evidente que la inversión en ciencia tiene un retorno social y económico: por cada euro se recuperan cinco o más”.

Ha pedido que sea “de todos los partidos, porque si no, no va a funcionar”, al tiempo que ha lamentado que es “una pena que la inversión no se extienda más allá de la academia y no se haga un plan serio de país”.

Emilio Chuvieco ha explicado que a veces “se confunde gasto e inversión” aunque el “retorno de la ciencia es innegable”. En su caso, considera que debe ser “un sistema más flexible” y que con los recursos actuales “podría ser mucho más efectivo”. En este sentido, Antonio M. de Lacy considera que “falta organización en España”. No obstante, se muestra optimista: “si no perdemos el talento, somos un país que puede llegar más lejos”.

Jesús María Sanz también apuesta por “cambios de organización y mentalidad”. “Hay que organizarnos mejor, es una parte que no hacemos suficientemente bien y podríamos ser más eficaces y eficientes”, afirma.

Facilidades fiscales para atraer inversión

Por último, en un encuentro con los medios de comunicación, los Premios Jaume I también han hablado de la inversión privada en I+D+i. Ángela Pérez propone “pensar seriamente en una ley de mecenazgo” y en “medidas fiscales que ayuden a empresas tradicionales e inversores a participar en proyectos de investigación de universidades, centros y startups”.

“Fiscalmente hay que darle ‘una vuelta’ a cómo animamos a quienes tienen dinero a contribuir y alimentar el sistema”, ha apuntado, y también ha asegura que suelen haber problemas de comunicación para la transferencia: “la academia no capaz de explicarse y las empresas solo ven desde un punto de vista economicista”.

Marta Reynal-Querol ha afirmado, desde su experiencia, que en el ámbito de las Ciencias Sociales “cuesta mucho que haya colaboraciones”, porque existe la mentalidad en España de que es “tirar el dinero” mientras que en otros países se considera “un orgullo” invertir en investigación. “Es un tema cultural que hay que trabajar desde niños, en las escuelas”, opina.

En este sentido, Antonio M. de Lacy ha criticado que “llevamos años y años y nadie habla de la ley de mecenazgo” y que se ponen dificultades o se critica a las personas que dan donaciones o pretenden invertir, como Amancio Ortega y los equipamientos para diagnóstico y tratamiento del cáncer, entre otros. “Si quiere entrar el dinero privado… tenemos mucho trabajo”, ha reconocido. Sobre esto, Jesús María Sanz ha añadido, además, que suele haber problemas con Hacienda.