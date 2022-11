Con los botones de las Corts todavía notando el calor del dedo de sus señorías tras votar a favor de la creación de la tasa turística, el máximo responsable de la Generalitat en la materia duda de que la ley que la avala se logre poner finalmente en marcha. "Es una ley que no sé si se aplicará", ha dicho Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, y una de las voces que más evidente han hecho su rechazo al tributo de las pernoctaciones.

Colomer ha mostrado "respeto" por el trabajo que se realiza en el parlamento autonómico aunque ha dejado claro que no comparte "ni la filosofía ni la oportunidad ni la falta de empatía cronificada" a la hora de aprobarla. Vamos, que ni está de acuerdo en el qué, ni en el cuándo ni en el cómo de una medida que han impulsado y votado los partidos que apoyan y conforman el gobierno del que forma parte. Palabras, por otra parte, que no sorprenden puesto que siempre ha defendido la misma postura.

No obstante, cuando el debate de la tasa turística parecía despejarse tras más de siete años de choques entre socios, el secretario autonómico amagó con dimitir en caso de que la tasa saliera adelante. "Es un escenario", dijo en abril cuando PSPV, Compromís y Unides Podem daban los primeros pasos para llevar la norma aprobada este jueves al parlamento valenciano. Tres meses después, en una entrevista en Información, añadió: "Nunca aplicaré la tasa turística y no me quedaré para verlo".

De momento, Colomer sigue en el cargo y duda de que la ley se aplicará. "Es una ley que nace sin el informe de nadie, ni del Consell, ni del Consell Jurídic Consultiu, ni del Comité Económico y Social", ha expresado horas después de que saliera adelante la propuesta legal que habilita a los ayuntamientos a aplicar el nuevo impuesto a partir de 2024. Tampoco, ha añadido, "goza del consenso del sector turístico, ni de los municipios turísticos".

"De la caja de herramientas que es la democracia habría que haber extraído el diálogo y el consenso como instrumentos válidos, pero lamentablemente en este punto no ha sucedido", ha indicado el secretario autonómico. Para el máximo responsable de Turisme de la Comunitat Valenciana, "la necesidad de recaudación" a la que ha apuntado como motivo para aprobar la tasa deberían buscarse en otros apartados como "el intrusismo, el fraude fiscal o la economía sumergida". "Hay terreno para profundizar ahí", ha sentenciado.

Las Corts ha dado luz verde este jueves a la norma que recoge la implantación de un impuesto a las pernoctaciones turísticas en la Comunitat Valenciana. La ley que da vida a este tributo ha salido adelante este jueves con el voto a favor de las tres formaciones del Botànic y el rechazo de la derecha después de más de siete años de debate en el seno de la izquierda. Que su puesta en marcha sea municipal y voluntaria y que se apruebe con una moratoria de un año ha sido clave para lograr el sí definitivo de los socialistas, los más reacios en el Botànic.