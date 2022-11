El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reprochado al diputado de Ciudadanos Fernando Llopis que haya afirmado en las Corts que los amigos del PSOE tienen "las manos manchadas de sangre" y ha recordado al exministro Ernest Lluch, de cuyo asesinato a manos de ETA se han cumplido 22 años esta semana.

"La única sangre que he visto es la de mis compañeros y mis amigos. Yo estoy aquí porque una persona me dijo que me afiliara al PSOE y el 21 de noviembre recordamos su asesinato", ha manifestado Puig en referencia a Lluch.

Puig ha utilizado su turno de réplica durante las preguntas de los diputados posteriores a la sesión de control, algo poco habitual, para responder a Fernando Llopis, que había señalado que los "amigos" del PSOE "tienen las manos manchadas de sangre".

Esta frase se ha producido después de que Puig hiciera referencia a "los amigos de (la síndica de Ciudadanos) Ruth Merino", refiriéndose a los gobiernos del PP. Llopis ha comenzado su alocución diciendo : "No sé quiénes son los amigos de la señora Merino pero sí que los amigos del PSOE tienen las manos manchadas de sangre".

El president de la Generalitat ha reprochado a Llopis que "todo no vale en democracia". "Ayer vimos cómo se excedían los límites en el ataque personal en el Congreso y se pasaban las líneas rojas. Hoy usted se ha pasado les líneas rojas", ha manifestado.

"Ya está bien", ha aseverado Puig y ha manifestado que al parlamentario le tendría que "dar vergüenza" haber realizado esta alusión, mientras toda la bancada de la izquierda y el Gobierno se ha puesto en pie para aplaudirle.