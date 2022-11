Maria Isabel, Cristina Blanc, Maria Amparo Cortés, Lorena Requena, Maria Ángeles Nualart, Eva Jaular, nombre no público, Yolanda Elizabeth, Sara Pina, Claudia Abigail, Mónica, Florina Gogos...

Son algunos nombres de las 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en un año, tres de ellas en la C. Valenciana. Por cada nombre, el movimiento feminista valenciano ha dejado una flor sobre una tela morada en la plaza del ayuntamiento.

Una marea violeta compuesta por miles de personas ha llenado esta tarde el centro de la ciudad de València para clamar contra el terrorismo machista. Bajo el lema "Dones vives y unides contra el masclisme", el movimiento feminista ha recorrido las principales arterias de la ciudad en una de las manifestaciones más masivas del año.

La manifestación ha comenzado las 19:30, con el punto de partida en la Porta de la Mar. El recorrido ha sido el mismo que los años anteriores: Porta de la Mar, calle Colón, calle Xàtiva, avenida Marqués de Sotelo y, por último, ha finalizado en la Plaza del Ayuntamiento.

Además, en 2022, cuatro menores de edad han sido asesinados en España, víctimas de la violencia vicaria. R.Jaular, de 11 meses, una niña de 3 años, Marisa de 6 y Jordi, un niño, un niño de 11 años recién cumplidos que fue asesinado el pasado 3 de abril en Sueca. Por su parte, el número de denuncias por violencia de género ha subido un 22’2% con respecto al mismo periodo del año pasado.

La violencia institucional, la psicologica, la simbólica. Los golpes, los malos tratos, el 'no vales nada'. La violencia vicaria, los insultos, los chistes, los comentarios, los mensajes controladores, el acoso. Todas las violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres se han reflejado en la pancarta de la manifestación, que ha reunido a decenas de asociaciones feministas, partidos políticos de izquierda y sindicatos.

"Que sea una cuestión de estado"

En su manifiesto, leído por dos mujeres supervivientes de violencia machista, la Coordinadora Feminista ha denunciado que "los feminicidios siguen aumentando y las instituciones son las responsables" y ha reivindicado la lucha de las mujeres afganas e iraníes.

Además, han reclamado al Gobierno "que las políticas de igualdad sean prioritarias, y que el terrorismo machista se convierta en una cuestión de estado". También ha demandado "educación afectivo sexual y con perspectiva feminista en todas las escuelas, porque la igualdad también se aprende"·

Decenas de pancartas con eslóganes como "hartas del terrorismo machista", "calladita no estoy más guapa", "no quiero tu piropo, quiero tu respeto" o "ni una menos, vivas nos queremos", han inundado el recorrido de la manifestación.

El manifiesto no ha dejado a nadie atrás y ha recordado a las mujeres migrantes para pedir la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y que se cumpla el derecho al asilo para las mujeres que huyen de sus países.

También han denunciando que "la violencia contra las mujeres es una de las violaciones más comunes de derechos humanos, y es más encarnizada para las empobrecidas y trabajadoras". Han reclamado, además, "una legislación abolicionista para frenar la explotación sexual que supone la prostitución" para denunciar que "sin puteros no hay prostitución".

"Mis amigos me han llamado gay por venir aquí"

Alejandro y Daniel tienen 17 años, y son los dos únicos chicos de su clase que han venido a la manifestación; "el resto están en el gimnasio o viendo el fútbol", explican. El primero cuenta que no es la primera manifestación feminista a la que va con varias amigas, y confiesa que "los otros chicos me dicen que soy gay o me llaman feminazi, pero yo creo que la lucha feminista también es una cosa de hombres", explica.

Ángela, compañera de Alejandro, explica que "muchísima gente de nuestra edad tiene todavía comportamientos machistas para hacerse 'el machito'". Esos comportamientos son "decirte que te vayas a la cocina, soltarte un chiste machista o un comentario desagradable. Lo hacen siempre para molestar", asegura.

Alejandro saca el móvil y enseña una storie de Instagram que subió en la pasada manifestación del 8M. Está llena de contestaciones privadas desagradables de sus compañeros de clase. Para Ángela, "todavía hace falta muchísima educación en igualdad en los colegios, y por lo visto en muchas casas".

"Ni un paso atrás ni para coger carrerilla"

Amelia Cubel tiene más de 70 años y forma parte de la asociación feminista Antígona, compuesta por mujeres de su edad. Explican que desde que nacieron hace 30 años a ahora ha habido "una concienciación brutal". Pero que no todo está conseguido.

"Todavía las mujeres sufrimos muchas violencias en nuestro día a día y el machismo no se ha eliminado, al contrario, hay fuerzas políticas que quieren volver a restablecerlo", cuenta Cubel. Añade que "cada paso que damos hay que pelearlo, y ahora mismo hay sectores negacionistas de las mujeres asesinadas, y no lo podemos permitir. No hay que dar ni un paso atrás, ni para coger carrerilla", reivindica.

eliaesde que en 2003 se comenzaron a registrar los datos de las víctimas mortales por violencia machista en España han asesinado a 1171 mujeres. Así lo refleja la última actualización del Ministerio de Igualdad del pasado 10 de noviembre.