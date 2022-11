Así, según confirmaron fuentes internas del centro hospitalario, desde media mañana las 16 camas de UCI pediátrica estaban ocupadas además con un alto porcentaje de pacientes de bronquiolitis, una afección respiratoria que puede ser grave en niños pequeños y que está provocada por la infección con el virus respiratorio sincitial (VRS). Ante la necesidad de contar con más espacio (e igual que se hizo durante la pandemia de covid), el hospital decidió a media tarde habilitar seis camas más en un área adyacente para tener disponibilidad. Además, y según las mismas fuentes, se había bloqueado a personal de otras áreas como de la sala de reanimación (REA) para asegurar que estas camas "de más" estén convenientemente atendidas.

Desde el hospital se opta por esta solución ya que La Fe es el hospital de referencia en área pediátrica de toda la Comunitat Valenciana y cualquier intervención de más calado, como un trasplante, se remite al centro. De hecho, durante estos días el centro habría rechazado la solicitud de ingreso de niños procedentes de otros hospitales (y los habrían derivado a otros centros de la red) para garantizar tener un mínimo de camas disponibles, según fuentes cercanas al servicio.

En total, en toda la Comunitat Valenciana hay cerca de una treintena de camas de UCI pediátrica repartidas entre los hospitales de La Fe y el Hospital Clínico en València ciudad, además del Hospital General de Castelló y del Hospital General de Alicante. Además, se cuenta con camas de UCI neonatal que están destinadas a niños prematuros o menores de un mes.

Este parque de camas, que normalmente es suficiente incluso en situaciones de estrés de demanda asistencial, se ha visto en estos días al límite en varias ocasiones. Según han confirmado a este diario trabajadores de las UCI pediátricas de La Fe, Castelló y Alicante ha habido varios momentos esta semana en los que los servicios han estado al 100 % pero también el nivel de rotación era alto: las camas quedaban pronto libres y gracias a esta rotación se ha podido ir manteniendo el trabajo pero conforme ha pasado la semana, la situación ha ido empeorando, de ahí que finalmente se hayan activado las camas extra. Esta decisión podría tomarse también en el resto de hospitales con este servicio hiperespecializado.

Con todo, fuentes de la Conselleria de Sanidad insistieron ayer en que los hospitales valencianos tenían una "capacidad suficiente" para atender "con normalidad" a la población pediátrica tanto en camas de agudos como en UCI neonatal o pediátrica. De hecho, fuentes de la conselleria aseguraron que la ocupación en las plantas infantiles de los hospitales estaba ayer en el 63% y que en las UCI rondaba el 80 % (78,5%) aunque ahí Sanidad incluye también las camas de neonatal y no cuenta solo la capacidad de UCI pediátrica. En UCI, y según Sanidad, había el miércoles nueve niños ingresados en toda la C. Valenciana.

Aún así, desde Sanidad reconocieron que los centros sí tienen previstos planes de contingencia "para incrementar el número de camas de uci pediátricas o de agudos en centros públicos si fuera necesario, de la misma forma que se incrementaron las camas uci durante la respuesta a la pandemia", tal como ya han activado en La Fe. Eso sí, desde Sanidad negaron rotundamente que se hubieran realizado traslado de menores a centros ajenos al sistema público de salud (centros privados o de otras comunidades colindantes) por falta de camas pese a que desde hospitales como el de Sagunt fuentes internas aseguran a este diario que se habían derivado menores a hospitales privados de la provincia de Valencia.

La pandemia de covid es la culpable

El que este año la epidemia de bronquiolitis entre los niños, que se da todos los años, sea especialmente virulenta hay que buscarla, paradójicamente en otro virus, el coronavirus. Según explican especialistas como el presidente de la Asociación Española de Pediatría, el valenciano Luis Blesa, la hegemonía del coronavirus en estos dos últimos años y medio y el uso prolongado de medidas de prevención y de higiene como las mascarillas ha provocado que no hubiera casi circulación del virus que provoca la bronquiolitis, el VRS. "En este tiempo estos niños, sobre todo los más pequeños, no han tenido contacto con el virus y no han desarrollado inmunidad y ahora, al contacto, se están viendo afectados más niños y de forma más grave", ha explicado. En servicios de urgencias como el del hospital Vithas Castellón, le pusieron una cifra a este aumento de visitas por bronquiolitis: un 40 %.