"Jo no mane del meu temps, i faig el que puc. ¿Voldreu concedir-me una mica de confiança?"

Boix, Heras i Armengol i Joan Fuster es van trobar per primera vegada el 1964, quan els primers tenien entre 19 i 24 anys i el segon 42, amb motiu d’una exposició conjunta de tots tres en la sala Martínez Medina, una casa de mobles molt prestigiosa de la ciutat de València, a la qual l’escriptor va anar acompanyat del cantant Raimon. Poc després el visitarien a Sueca i sembla que Fuster els va acollir amb una pregunta desconcertant: «I vosaltres, voleu viure de pintar?» L’escriptor apreciava en ells la seua aposta decidida per la modernitat i l’experimentació i, a més de col·laborar en la carpeta Lligat i lacrat (1971), va treballar fins i tot en un projecte de llibre sobre els tres pintors. En la primera carta, adreçada com totes les altres, a Manuel Boix, Fuster li envia un primer guió del que podria ser el contingut del llibre. En la segona, de mitjan setembre, Fuster li tramet un nou capítol acabat, el de caràcter biogràfic, i li diu que necessita tenir una conversa amb ells per tal de poder parlar sobre els aspectes més teòrics que caracteritzarien la seua obra: neorealisme, realisme màgic, hiperrealisme... En la tercera, datada un mes i mig després, el 30 d’octubre de 1976, l’escriptor els envia el que porta ja redactat i s’excusa per la falta de temps per a poder avançar més de pressa en el llibre. En la quarta els envia un índex del que podria ser el contingut d’una propera conversa entre els quatre amb els temes que haurien d’abordar-hi, alhora que els demana que porten un guió per escrit que puguen discutir. I en la cinquena, del 4 de maig de 1977, adjunta una nova tramesa de fulls, alhora que es torna a excusar de les contínues interrupcions que pateix la redacció, en bona mesura a causa de la necessitat d’escriure articles en la premsa per a guanyar-se la vida. Malauradament, Fuster no acabà mai aquest llibre.

4 gener 1976

Benvolgut Boix:

Per fi he trobat uns dies de calma, i he pogut ocupar-me una mica del vostre llibre. T’adjunte un primer guió del que podria ser el contingut del volum. Està redactat en termes telegràfics, ja ho veuràs. I té alguns buits importants, em sembla. Vull que us el mireu, i que un dia vingueu a Sueca a discutir-lo. ¿No podríeu acostar-vos a casa a finals de la pròxima setmana (el 9 o el 10, per exemple)? Telefoneu prèviament a Palàcios.

Abraçades

Sueca, dimarts i 13, setembre

Benvolgut Manolo:

T’envie unes quartilles més, poques, perquè l’estiu, carregat de visitants, no m’ha deixat més temps per al vostre paper. Amb aquest «capítol» crec que podem deixar salvats els aspectes «biogràfics», i ja només em queden per redactar unes planes més aviat teòriques sobre el «neo-realisme», «realisme màgic», «hiperrealisme», etc., relacionades amb la vostra obra. Per poder fer-ho com cal, hem de fer una llarga conversa. Ara, de moment, no puc insinuar-te una data. M’interessaria que fos aviat.

T’abraça

30 octubre 1976. Sueca

Benvolgut Manolo Boix:

Contra el que tu, Rafel i Artur pugueu pensar (o desconfiar), no he deixat de treballar en el paper sobre la vostra pintura. Ara t’adjunte unes primeres planes «en net». Llegiu-les, i ja em direu què us semblen. En el projecte inicial, queden pendents vuit o nou capítols més. Ja vindran. Jo no mane del meu temps, i faig el que puc. ¿Voldreu concedir-me una miqueta de confiança?

Ara he d’eixir de viatge, uns dies, però m’agradaria discutir amb vosaltres la part redactada. ¿Podríeu venir un dia a Sueca a mitjan novembre? Aviseu-me per carta o a través dels telèfons amics.

T’abraça

A M. Boix

Preparació d’una conversa comuna, A, B i H, per a acabar el llibre

------- -------

Hauríeu de fer-me una relació per escrit de:

a) l’evolució «tècnica», el pas del pinzell als mètodes que ara utilitzeu, si és que cronològicament han coincidit;

b) el pas d’una «temàtica» a una altra, cadascú pel seu compte.

En dir «per escrit» vull dir un «guió».

Sobre aquest «índex» xarrarem.

Teu

S. 4 maig 1977

Benvolgut Manolo Boix:

T’adjunte uns fulls més del llibre previst. Si la cosa no avança no és culpa meua: depén de les interferències polítiques i econòmiques (de jornal).

Si en això que he escrit hi ha alguna cosa més que no correspon a la veritat, digueu-m’ho. Jo m’equivoque com totcristo.

Potser per al tercer capítol haurem de tornar a xarrar.

Records a Rafel i a Artur, i a la teua família.

T’abraça