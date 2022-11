El Mundial se cuela en las aulas

Entre las 11 y las 13 horas del martes pasado, algo estaba pasando en las aulas de los centros escolares valencianos. Alumnos que llegaban tarde, otros que pedían salir al baño con una frecuencia inusual y otros, la mayoría, que escondían su móvil entre la libreta o el estuche, ignorando a la profesora. Jugaba Argentina, jugaba Messi, en el primer partido serio del Mundial de Catar. «Estamos requisando muchos móviles en clase esta semana. La alerta empezó con el partido de Argentina. Lo más curioso es que algunas familias han justificado a sus hijos diciendo que jugaba Messi», explica la profesora de un centro se Educación Secundaria de València.

Los institutos, principalmente, están preocupados por el alto porcentaje de estudiantes que busca cualquier forma para ver los partidos. Estos días se está registrando un sinfín de requisamientos de ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Tanto es así que es uno de los temas más tratados ahora mismo en las salas de profesorado. Unos confiscan móviles como nunca; otros comprenden esa pasión futbolera y abren un poco la mano.

No está permitido el móvil

El reglamento del régimen interior de los centros escolares de la Comunitat Valenciana no permiten el uso del teléfono móvil en clase si no es con fines pedagógicos. La medida de castigo es, sobre todo, en los colegios concertados: retirar el teléfono a quien lo utilice durante la asignatura. Tampoco se puede hacer uso de él en el patio. «Está restringido por el tema del bullying, para que no se puedan hacer fotos de burlas, o de peleas», añade la docente.

El Mundial de Catar es el primero que no se juega en verano y ha pillado al alumnado y a los universitarios en pleno periodo de clases, con la primera evaluación a la vuelta de la esquina. «No nos están dejando ver el Mundial. Está totalmente prohibido sacar el móvil, así que nos apañamos como podemos. Tratamos de verlo en el baño, escondidos, a la hora del recreo, o en los pocos minutos que tenemos entre clase y clase», explica Richard, un alumno de un colegio concertado que nos pide que no revelemos el nombre. «Yo entiendo que no nos dejen ver todo el Mundial, pero por lo menos que podamos ver los de España. Los podrían retransmitir en clase. Conozco amigos de varios colegios que en las tres últimas horas de clase pudieron ver los partidos», añade Richard.

Desde Estados Unidos, Lucas, un alumno valenciano que estudia el grado 12 (Segundo de Bachiller) sonríe al otro lado de la pantalla sobre este tema. «Aquí nadie te dice nada en clase por usar el móvil. Cada uno es responsable de lo que hace. Como todo, es mucho más fácil. Yo hay partidos que estoy viendo, como el de España del otro día. Eso sí, soy el único. Aquí interesa muy poco el Mundial», explica.

Tal es la ilusión de los chavales por ver el Mundial que en la red social Tik Tok hay varios vídeos con tips para ver los partidos en clase con el móvil camuflado. Métodos como el de esconder el móvil en un espacio habilitado en la libreta o en el estuche, o como encajarlo debajo del pupitre sin que llame la atención.

En otros países, sobre todo en Sudamérica, es impensable que los jóvenes no puedan ver los partidos de su selección. El ministro de Educación de Argentina, Jaime Perczyk, se manifestó a favor de que los partidos de la albiceleste puedan ser vistos por televisión en las escuelas y remarcó que «es un día ganado, no un día perdido». «Una gran cantidad de provincias ha decidido ver los partidos de Argentina en la escuela y la ciudad de Buenos Aires decidió que cada escuela haga lo que quiera», indicó Perczyk.

En Ecuador, el gobierno del conservador Guillermo Lasso emitió un comunicado para permitir que se interrumpa la jornada lectiva en los partidos de su equipo, como la del pasado viernes, cuando la ‘sele’ se enfrentó a Países Bajos y paralizó el país de norte a sur. Las escuelas pueden interrumpir sus clases para ver en el aula los partidos de la selección en el Mundial de Qatar, «con la finalidad de aportar al sentido de pertenencia, la unidad nacional y el orgullo ecuatoriano», según estableció este jueves el Gobierno.

En Croacia, el ministro de Educación, Radovan Fuchs, ofreció la posibilidad de seguir los partidos en las aulas, pero el cambio en las clases dependerá del profesorado y las direcciones de los centros, de que los temarios que se pierdan sean recuperados y de que se cuente con el visto bueno de los padres.