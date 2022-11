La pugna entre Arrimadas y Bal eleva la inquietud en Cs en la C. Valenciana

La ejecutiva nacional de Ciudadanos consiguió el viernes evitar un desastre interno que podría haber precipitado la ruptura total. Durante cinco horas los principales dirigentes discutieron sobre el modelo organizativo del partido y, al final, se consiguió redactar una fórmula de consenso que apuesta por la bicefalia: habrá un secretario general con la máxima responsabilidad orgánica y un portavoz nacional con responsabilidades de acción política.

Este consenso -representado con un abrazó entre la presidenta Inés Arrimadas, defensora del modelo bicéfalo, y el portavoz parlamentario Edmundo Bal, con dudas sobre el mismo- aplaza la guerra soterrada por los nuevos liderazgos del partido, que se abordarán de cara a enero, cuando tenga lugar la Asamblea del partido.

«De ayer a hoy el partido está más unido, con todo hablado y con todo cohesionado sabiendo la importancia que tienen las elecciones de mayo», aseguraba ayer a Levante-EMV Fernando Giner, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València y miembro del comité permanente del partido que preside Arrimadas. «No es la bicefalia que en un primer momento pretendió la dirección, que era una bicefalia sin que el líder político pasara por unas primarias», matizaba ayer la diputada valenciana en el Congreso, y miembro también de la ejecutiva, María Muñoz. «Se habló de un modelo de partido y llegamos a un punto de encuentro -añadió-. No hubo ni pelea ni guerra. Con este texto, Cs puede ofrecer una imagen de unidad de cara a las elecciones de 2023”.

Pero esa imagen de unidad que quieren transmitir los valencianos de la ejecutiva no ha llegado aún a los miembros de Cs que no estuvieron en la reunión y que temen que una pugna en la cúpula afecte a la formación a nivel municipal y autonómico. «No sé si todas estas tensiones son verdad, pero entiendo que si el río suena agua lleva», señalaba ayer la síndica en las Corts, Ruth Merino. «Problemas internos hay en todos los partidos, pero todo este ruido no nos viene nada bien -añadió-. Lo importante será ratificar en la Asamblea lo decidido en la ejecutiva. Ahí se verá lo que hay y cómo queda el partido en ese momento y lo importante será ir todos juntos de cara a las elecciones».