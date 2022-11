Tic, tac; tic, tac. El calendario avanza y el Botànic cuenta con dos patatas calientes por cerrar antes de que el jueves se celebre la votación en comisión de las enmiendas a la Ley de Acompañamiento. Las medidas para impulsar las renovables y la bonificación del Impuesto de Sucesiones en las empresas familiares se erigen como los dos puntos de divergencia entre socios, con Compromís y Unides Podem a un lado y PSPV al otro, aunque las situaciones son distintas en cada uno de ellos: en las renovables hay avances mientras que en el materia fiscal los puentes están rotos.

Por empezar por donde el camino de la negociación está prácticamente finiquitado, las tres formaciones han admitido que no hay negociaciones abiertas respecto a la propuesta de los socialistas de aumentar la bonificación del 95 % al 99 % al impuesto de sucesiones para las empresas familiares sin importar facturación. "No cabe ninguna aproximación, las posiciones son claras", ha indicado la síndica del PSPV, Ana Barceló. Misma línea en los socios. "No estamos de acuerdo" es la frase de Compromís. "No hay negociación", complementan en Unides Podem.

La mirada, entonces, está en la oposición. Sin los votos del Botànic (con quienes el PSPV tiene mayoría en la cámara), los socialistas confían en el voto favorable de Ciudadanos y el PP para sacar la medida adelante. Sin embargo, en el PP niegan haber recibido ningún contacto, igual que en Cs. No obstante, que no haya habido llamada no significa que no la vayan a aprobar. Ambos partidos han admitido que están por la labor de bajar impuestos, aunque la medida sea "insuficiente".

Los tres partidos de la derecha ya votaron hace unas semanas a favor de la rebaja del IRPF por mucho que utilizaran precisamente ese calificativo de insuficiente. En caso de que la enmienda de los socialistas llegue a votación sin acuerdo en el Botànic (como parece que ocurrirá) habrá que sacar la calculadora. Los 27 diputados socialistas son más que los 25 que suman sus socios. Una abstención de PP, Cs y Vox daría, por tanto, por aprobada la medida. Y PP y Cs ya han dicho que "no vamos a votar en contra de bajar impuestos".

Matices en renovables

En otra situación está el asunto de las renovables. Compromís y UP presentaron enmiendas para crear la Agencia Valenciana de la Energía y aumentar el poder de decisión de los ayuntamientos en la instalación de las fotovoltaicas, medidas de las que se desmarcaron los socialistas. El asunto lleva casi dos semanas atascado hasta este martes cuando Compromís ha hecho una contrapropuesta respecto a la creación del ente público que debería gestionar el desarrollo de estas renovables.

Esta nueva propuesta hace que la coalición valencianista, tal y como ha expresado la síndica, Papi Robles, se haya mostrado optimista respecto a un acuerdo. "Estamos avanzando", ha dicho después de la junta de síndiques. En este sentido, ha asegurado que las modificaciones van en la línea de "matizar" algunas de las funciones del nuevo ente y que estaría basado en el Instituto Balear de Energías, donde se ha puesto en marcha bajo el gobierno de una dirigente socialista (Francina Armengol).

La reacción desde el puño y la rosa no es tan optimista. Barceló ha admitido que no ha leído en profundidad la nueva propuesta y que en las "próximas horas" trataría de cerrar un encuentro con la síndica de Compromís. No obstante, la agencia y sus funciones no suponen el principal escollo en las enmiendas de los socios. En estas, la síndica socialista ha apuntado a aquellas que modifican artículos del macrodecreto aprobado en mayo por la guerra de Ucrania y que, en su opinión, retrasaría la validación de expedientes ya en marcha.

En este sentido, ha insistido en que el 25 de enero estos expedientes que se encuentran pedidos en las conselleries deben estar con una declaración de impacto ambiental y que la Comunitat Valenciana "no puede dejar pasar ese tren". También ha minimizado el modelo propuesto por Compromís sobre incidir en la instalación de placas en los tejados y en el suelo industrial y ha indicado que no se podría alcanzar el objetivo a tiempo. "Coincidimos en el objetivo, pero no en el planteamiento", ha insistido.