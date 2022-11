Los archipiélagos volcánicos poseen la paradoja de ser extremadamente bellos, pero con el enorme riesgo que tiene residir cerca de uno de ellos. Cuanto estos despiertan, como ocurrió en la isla de La Palma, los daños son enormes, tanto humanos como materiales. Aunque, por suerte, siempre se recuperan. En el otro extremo del mundo, en el mágico entorno de Hawai, el volcán Mauna Loa, parece haber despertado. Algo que no ocurría desde 1984. Y no hablamos de cualquier volcán, si no de uno del volcán activo más grande del mundo. En aquel entonces solo expulsó lava durante algunos días, sin causar ningún daño relevante. Ahora mismo y hasta este momento la población solo está en alerta, y, con suerte, su despertar será momentáneo y digno de alguna bella estampa, de la misma forma que en la anterior ocasión. Solo queda esperar y confiar en que así sea, tanto ahora como en las próximas ocasiones, en las que este gigante de más de 4.000 metros de altura despierte para mostrarnos una de las facetas más bellas y duras de la naturaleza.