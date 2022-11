El sindicato de Enfermería Satse ha reclamado oficialmente a la Conselleria de Sanidad que medie en la polémica que ha generado la última macrooposición de Enfermería celebrada el domingo por lo "rebuscado" de las preguntas y que hoy ha provocado que centenares de sanitarios salieran a manifestarse a las puertas de sus hospitales bajo lemas como "No hace falta humillar", "OPE para estabilizar y no desestabilizar" o "Por una oposición alcanzable".

Así, el sindicato ha pedido que la administración abra un expediente informativo a los miembros del tribunal para comprobar si se guiaron por los criterios de "eficacia y objetividad" y para "valorar la capacidad profesional" a la hora de poner las cuestiones, muy criticadas al incluir preguntas que presuntamente no están relacionadas directamente con la práctica sanitaria. Si no fuera así, piden su cese. Han pedido también las actas de las reuniones donde se decidieron las preguntas.

La duda que ha movido al sindicato a hacer esta petición es que el tribunal se haya movido por otros intereses al poner el cuestionario (que incluía preguntas sobre el chemsex, por ejemplo) como el de "quitarse aspirantes de enmedio y que apruebe menos gente para tener que baremar menos expedientes", según criticaba el lunes la propia secretaria general del sindicato, Mª Luz Gascó. Cabe recordar que la prueba convocó a 24. 537 aspirantes para ocupar 3.817 plazas, por lo que el trabajo para baremar ahora méritos entre quienes hayan pasado el examen va a ser ingente.

Esta misma duda ha sobrevolado varios de los procesos que ya se han celebrado estos meses correspondientes a las oposiciones de sanidad acumuladas de 2017, 2018 y 2019. Por ejemplo, en la de médicos de Urgencias que se celebró en septiembre ha pasado algo parecido: "se presentaron 426 aspirantes para 78 plazas y solo han aprobado 60", ejemplificaba el secretario general del sindicato médico CESM, Víctor Pedrera.

De hecho, en las movilizaciones que hoy se han celebrado a las puertas de varios hospitales (y que se sucederán durante el jueves y el viernes en el Hospital La Fe), se protesta por la complejidad de las preguntas en varios procesos, no solo en el de Enfermería.