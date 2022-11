El endocrino Juan Francisco Ascaso Gimilio ha recibido este miércoles el premio "XVI Certamen Médico: reconocimiento a toda su trayectoria profesional" que le ha concedido la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, junto con el Ayuntamiento de Valencia, en un acto que se ha celebrado esta tarde en el hemiciclo del consistorio valenciano.

Ascaso ha recibido el galardón de manos del edil de Turismo, Salud y Consumo, Emiliano García y de Mercedes Hurtado, presidenta de la Fundación del ICOMV en un acto en el que también han participado Francisco Fornés, secretario de la Fundación del ICOMV, y el doctor Juan José Vilata, ganador del último año. “El legado que deja el doctor Ascaso Gimilio, tanto de conocimientos, estudios o trabajo, como la semilla del saber y de investigar que ha sembrado en tantas promociones de jóvenes médicos, perdurará como patrimonio de la medicina valenciana, así como el cariño que desde el Colegio de Médicos de Valencia le profesamos”, ha explicado la doctora Hurtado.

“Estudio, trabajo, esfuerzo, constancia, humanidad, servicio proximidad, docencia e investigación son características que definen al doctor Juan Francisco Ascaso Gimilio, que han marcado toda su brillante trayectoria, y que guiarán a los jóvenes profesionales en su labor diaria en una sociedad cada vez más compleja y exigente”, ha dicho de él Emiliano García.

"Me siento orgulloso de mis discípulos"

En su discurso de agradecimiento, el doctor Ascaso Gimilio ha puesto en valor que, durante toda su carrera, su objetivo ha sido “cumplir las principales características de un buen médico: tener conocimientos científicos, habilidades clínicas y manejo de técnicas; pero, además, hacerlo con tacto, empatía y comprensión”.

“He dejado un buen grupo de discípulos, y me siento orgulloso de ellos y de saber que me van a superar o que ya lo han hecho”, agregó el galardonado. “Este premio es el colofón a mi carrera profesional, y es la consecuencia del trabajo propio y de el de un numeroso grupo de profesionales”, ha concluido.

Por su parte, la presidenta de la Fundación del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, ha destacado que este premio, creado en 2006, “se entrega a figuras de la Medicina valenciana cuya labor a lo largo de los años ha sobresalido por su implicación en la promoción de la investigación, el desarrollo científico, el trato con los pacientes o la docencia médica”. Por último, el concejal Emiliano García, ha señalado que el galardonado “ha compatibilizado asistencia, docencia e investigación durante toda su carrera en una especialidad tan interesante como la Endocrinología y Nutrición”.

Referente en diabetes

El doctor Juan Francisco Ascaso Gimilio se licenció en Medicina en la Universitat de València en 1972, y obtuvo las especialidades de Medicina Interna en 1974 y de Endocrinología y Nutrición en 1977. En 1982 se convirtió en Jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, hasta septiembre de 2011, siendo pionero ese servicio en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. En 2011 obtuvo el nombramiento como Jefe de Servicio hasta el 31 de agosto de 2018, fecha de su jubilación.

En paralelo a su labor asistencial, el doctor Ascaso Gimilio tuvo muy claro desde siempre que quería desarrollarse también en el campo de la docencia. Fue Profesor Ayudante 3 años, Profesor Adjunto Interino durante 6 años. Profesor Ayudante Contratado 2 años más. Profesor Titular de la Universitat de València durante 14 años. Catedrático durante 18 años. Y Profesor Emérito desde que se jubiló.

Cabe destacar el papel que el doctor Ascaso Gimilio desarrolló como Director del Programa de Asistencia Integral al paciente con Diabetes en la Comunitat Valenciana. Un programa pionero en España del que fue el primer director. Se creó un protocolo consensuado con diversos especialistas, con atención primaria, enfermería y con las asociaciones de pacientes con diabetes, beneficiando a 700.000 pacientes en la Comunitat Valenciana. Este plan, además, sirvió de guía a otras comunidades autónomas y al propio Ministerio de Sanidad.