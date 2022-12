La Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat es un cajón de sastre legislativo tan amplio que en el debate sobre las enmiendas que buscan su modificación ha entrado en discusión el uso del valenciano entre los propios diputados. El asunto, que empezó por los artículos sobre la Oficina de Derechos Lingüísticos y el requisito lingüístico al funcionariado ha acabado en un intercambio de pareceres entre la parlamentaria de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y la síndica de Compromís, Papi Robles.

"Yo soy de origen colombiano, nacionalizada española; ¿usted se pregunta si yo le entiendo cuando me habla en valenciano?", le ha preguntado Giraldo a Robles. "Usted no se lo pregunta, directamente me contesta en valenciano y eso también es una discriminación hacia mi persona", ha expresado la parlamentaria de Cs quien ha indicado que ella la entiende porque ha estudiado para ello.

"No significa que no esté de acuerdo con fomentar el valenciano, al contrario, pero si las personas queremos conocer el valenciano lo hacemos sin necesidad de que nadie nos lo imponga", ha matizado la diputada de Cs quien ha criticado el requisito y la creación de la Oficina de Drets.

La tensión ha aumentado en el momento de la réplica de Robles. "Usted me dice que sufre una discriminación", ha comenzado la síndica de la coalición valencianista, un argumento que ha sido cortado por la diputada de Cs. "No lo he dicho, no es así", ha replicado Giraldo quien ha matizado: "Yo no he dicho que la señora Robles me discrimine, en absoluto". "Pido que se revise en el diario de sesiones", ha añadido Robles pidiendo la intervención del VAR antes de continuar.

"La diputada ha dicho que sufría una discriminación a su persona porque le hablaba en valenciano, pero ¿cuando alguien viene desde Londres y le hablamos en valenciano sufre alguna discriminación?", ha proseguido la síndica de la coalición valencianista. "Pues es lo mismo, el valenciano tiene los mismos derechos que el castellano", ha indicado.

Robles ha recordado que, al igual que Giraldo, ella también es de fuera de la Comunitat Valenciana. "Yo soy murciana de nacimiento, evidentemente cuando empecé a venir y me hablaban valenciano tampoco lo entendía", ha recordado Robles.

La síndica de Compromís, no obstante, ha indicado que las personas que vienen a los territorios "pueden tener o no la voluntad de aprender la lengua, eso es libre, pero las personas que quieren trabajar en nombre de la administración y trabajan para una población que tiene dos lenguas oficiales deben conocer las dos lenguas y de eso va el requisito lingüístico".